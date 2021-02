ليفربول وليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

ليفربول 1 × 3 ليستر سيتي

مباشر، لحظة بلحظة

90+5' نهاية المباراة المثيرة بفوز ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ليفربول.

90+3' محاولات من ليفربول لتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الثعالب.

89' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

85' جوووووووووووووووووووول الهدف الثالث لليستر سيتي بعد بينية من وسط الملعب وصلت إلى هارفي بارنز الذي انفرد بمرمى أليسون ووضع الكرة في الشباك.

83' أوووووووه المباراة تشتعل في الدقائق الأخيرة، وفرصة هدف ثالث محقق ضائع من ليستر سيتي بعد تألق أليسون وتصديه لتسديدة خطيرة من فاردي.

81' جوووووووووووووووووووول الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد خطأ قاتل من أليسون وخروج غير موفق وسقوطه أرضًا ووصلت الكرة إلى جيمي فاردي الذي يضع الكرة في المرمى الخالي.

78' جوووووووووووووووووول هدف التعادل لصالح ليستر سيتي عن طريق جايمس ماديسون الذي نفذ الخط بقوة وبطريقة أرضية، ليسكن شباك الريدز.

77' خطأ من تياجو ألكانتارا على خط منطقة جزاء ليفربول، والحكم يراجع تقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود ركلة جزاء، وفي النهاية الحكم يحتسب ركلة حرة من على خط المنطقة.

72' استفاقة من ليستر سيتي ومحاولات على مرمى الضيوف بحثًا عن هدف التعديل.

67' جووووووووووووووول الهدف الأول لصالح ليفربول عن طريق صلاح بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سحرية من فيرمينو.

61' هدوء في مجريات اللعب وسط سيطرة من ليفربول بحثًا عن الهدف الأول.

56' أوووووه أخطر فرص الشوط الثاني وركلة حرة مباشرة لصالح ليفربول نفذها أرنولد بشكل أكثر من رائع ولكنها ترتطم في العارضة.

51' عرضية خطيرة من ليستر من الجانب الأيمن ولكن أليسون يتصدى لها قبل أن تصل إلى فاردي.

49' ركلة حرة لصالح ليستر سيتي يتم لعبها بشكل عرضي ولكن أليسون يتصدى لها بسهولة.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين ليفربول وليستر سيتي.

45' كرة سريعة وصلت إلى جيمي فاردي الذي حاول مباغتة أليسون ولعب الكرة من فوقه ولكن أليسون يتصدى لمحاولة فاردي ويحافظ على نظافة شباكه.

44' ركلة حرة لصالح ليفربول من مكان مميز على مشارف منطقة جزاء الثعالب، نفذها أرنولد ولكنها ترتطم في الحائط البشري.

42' أووووووووووه أخطر فرص ليستر سيتي، كرة وصلت إلى جيمي فاردي الذي توغل بها إلى منطقة جزاء الريدز وأطلق تصويبة قوية ولكنها ترتطم في العارضة وتخرج إلى ركلة مرمى.

38' تمريرات متبادلة بين لاعبي ليفربول ووصلت الكرة إلى روبرتسون الذي سدد تسديدة قوية ولكن الدفاع يبعدها إلى ركنية.

35' أووه فرصة خطيرة لصالح أصحاب الأرض بعد عرضية من بارنز قابلها فاردي برأسية ولكن أليسون يتصدى لها.

30' مرور نصف ساعة من مجريات اللقاء، ولازال التعادل السلبي يسيطر.

27' أخطر فرصة المباراة لصالح ليفربول، بعدما وصلت الكرة إلى فيرمينو الذي سدد تسديدة قوية ولكن شمايكل يبعدها ببراعة ويحافظ على نظافة شباكه.

21' تمريرة وصلت إلى محمد صلاح توغل بها إلى منطقة جزاء ليستر سيتي ومررها بعد ذلك إلى ماني ولكن الدفاع يبعدها إلى ركنية.

20' ضغط واستحواذ من لاعبي ليفربول بحثًا عن الهدف الأول، واعتماد ليستر سيتي على الهجمات المرتدة.

17' استمرار إصابات ليفربول، وتعرض جيمس ميلنر لإصابة وأول التغييرات الاضطرارية في اللقاء بخروجه ونزول تياجو ألكانتارا.

12' الرد السريع من ليستر سيتي عن طريق جيمي فاردي الذي حاول تسديد كرة من فوق أليسون بيكر ولكن كرته تخرج بعيدًا عن المرمى.

10' أوووووووه فرصة خطيرة لليفربول عن طريق صلاح، بعد استلامه كرة طولية ولكنه سددها خارج الملعب بعد مضايقات من دفاع الثعالب.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على الأجواء.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

التشكيل| 4-2-3-1

كاسبر شمايكل

دانييال أمارتي - إيفانز - سوينشو - بيريرا.

نديدي - تيلييمانس

ألبرايتون - ماديسون - هارفي بارنز

فاردي

The Foxes' line-up for #LeiLiv 🦊🔵



Brought to you by @eToro 🤝