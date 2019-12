ليفربول وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0 × 0 وولفرهامبتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

40’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات وولفرهامبتون لكن بدون خطورة على المرمي

39’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق ديوجو جوتا لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

38’ ارولد يرسل عرضية من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي

37’ مرتدة سريعة لليفربول وتمريرة تصل على الجانب الأيمن إلى ارنولد الذي ارسلها فى إتجاه روبيرتو فيرمينو لكن ابعدها الدفاع من أمام البرازيلي

36’ انطلاقة من ديوجو جوتا من الجهة اليسري ومرور رائع من امام هندرسون ثم مررها إلى بيدرو نيتو الذي حاول تسديد الكرة لكن استخلصها الدفاع ومرت بدون خطورة

35’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

34’ توقف اللقاء لسقوط روبن نيفيس بعد تدخل قوي من آدم لالانا ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

33’ تمريرة من آدم لالانا فى غتجاه روبيرتو فيرمينو لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

32’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها روبيرتو فيرمينو برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر

31’ تمريرة من هندرسون فى إتجاه ساديو مانيه داخل المنطقة ليسددها السنغالي لكن ابعدها الحارس روي باتريسيو بنجاح

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق اندرو روبيرتسون لكن ابعدها الدفاع بصعوبة من داخل المنطقة

28’ خطأ من الحارس أليسون بتمريرة استخلصها بيدرو نيتو وحاول التوغل بها لكن الحكم يشير بوجود خطأ بعد إصطدام الكرة فى يد بيدرو نيتو

27’ تمريرت فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ليفربول

25’ تمريرة طولية من فيرجيل فان دايك فى إتجاه أندرو روبيرتسون على الجهة اليسري لكنها كانت أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

24’ تمريرة طولية من جوردان هندرسون فى إتجاه ساديو مانيه لكن ابعدها الدفاع من أمام السنغالي

23’ حاولة المرور من محمد صلاح من الجهة اليمني ليتدخل الدفاع ويبعدها إلى رمية تماس

22’ محاولة التوغل من محمد صلاح من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

21’ أووووووووه،،،،، هجمة خطيرة للريدز بعد تمريرة طولية على حدود المنطقة تلقاها ساديو مانيه ومررها برأسية امام صلاح الذي سدد كرة قوية على الطائر لكن امسكها الحارس روي باتريسيو بثبات

20’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان ومحاولات من لاعبي وولفرهامبتون لإستخلاص الكرة والبحث عن المرتدات

19’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه ديوجو جوتا الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكنه مررها إلى الخلف وانتهت خطورة الهجمة

18’ انطلاقة من محمد صلاح من منتصف الميدان ثم مررها إلى روبيرتو فيمينو الذي توغل بها لداخل المنطقة وسددها تسديدة قوية اصطدمت فى الدفاع وامسكها الحارس باتريسيو بثبات

16’ تمريرة من ساديو مانيه فى إتجاه روبيرتو فيرمينيو الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ محاولات من لاعبي ليفربول للبحث عن ثغرة فى دفاعات وولفرهامبتون

13’ ركنية لليفربول تنفذ بعرضية من ارنولد لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام فينالدوم الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

12’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان لمحاولة البحث عن هدف التقدم

11’ تمريرة طولية من أدم لالانا فى إتحاه محمد صلاح لكنها أقرب إلى دفاعات وولفرهامبتون

10’ تمريرة ثنائية بين آدم لالانا من داخل يمين المنطقة مع محمد صلاح الذي حاول تسديد الكرة لكن الحكم يشير بوجود تسلل على صلاح

9’ تمريرة طولية من آدم لالانا فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

8’ تمريرات بين أقدام لاعبي وولفرهامبتون فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات ليفربول

7’ خطأ لصالح ولفرهامبتون بعد إصطدام الكرة فى يد محمد صلاح

6’ تنفيذ الركنية بعرضية من جواو موتينيو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

5’ انطلاقة من بيدرو نيتو من الجهة اليمني ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل جو جوميز وابعدها إلى ركنية

4’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد صلاح داخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

3’ عرضية أرضية خطيرة من اليكساندر ارنولد من الجهة اليمني تلقاها محمدد صلاح بتسديدة قوية من على القائم القريب لكنها مرت اعلى المرمي

2’ تسديدة قوية من أليكساندر ارنولد من الجهة اليمني لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

Our final Anfield game of 2019 is now underway. COME ON YOU REDS!! 🔴



[0-0]#LIVWOL