"أحترمه وأفتخر بما يقدمه لليفربول" .. ناصر الخليفي يفند الشائعات حول مفاوضات باريس سان جيرمان مع محمد صلاح

ماذا قال مالك النادي الباريسي؟

علق ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، على وقوع فريقه في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأقيمت يوم الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

وأسفرت القرعة، عن وقوع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المجموعة الثانية، مع أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

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وقال الخليفي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على منصة "X" (تويتر سابقًا): "هذا يوم تاريخي لنادينا وللأندية المتنافسة في مونديال الأندية 2025، التي تسعى لأن تكون بطلًا للكرة الأرضية الصيف المقبل".

وأضاف رجل الأعمال القطري: "نطمح دائمًا لخوض المزيد من التحديات والفوز بأكبر الألقاب وتوسيع قاعدة جماهيرنا في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "نتوقع أن تكون بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل مثيرة للغاية للاعبينا وجماهيرنا، وعائلة باريس سان جيرمان كافة".

وعندما سئل ناصر الخليفي عما إذا كان باريس سان جيرمان قد أجرى اتصالات مع محمد صلاح، نجم ليفربول لضمه في المستقبل القريب، قال "أنا أحب (مو). إنه من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنا فخور جدًا بما فعله في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي ليفربول".

وختم بطريقة دبلوماسية: "لدي احترام كبير لمحمد صلاح وناديه ليفربول. لديه عقد مع الفريق الإنجليزي ولذا لم نتحدث معه أبدًا".