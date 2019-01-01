ليفربول ونابولي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد نابولي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، على ملعب الآنفيلد

ليفربول 0 × 0 نابولي

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ليفربول حاليًا في المركز الأول برصيد 9 نقاط، ثم يأتي نابولي ثانيًا برصيد 8 نقاط، وسالزبورج ثالثًا برصيد 4 نقاط، ويحل جينت البلجيكي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

بدوره، فإن ليفربول يُريد أن يضمن التأهل وهو في المرتبة الأولى من أجل قرعة أسهل في الدور ثمن النهائي، بينما يدخل نابولي وعينه على ثلاث نقاط تُنهي أي أمل لمنافسه ريد بول سالزبورج في اللحاق به، وتجعله في المرتبة الأولى لنفس غاية متصدري الدوري الإنجليزي.

في الوقت نفسه، فإن المباراة هي فرصة جيدة بالنسبة لكارلو أنشيلوتي من أجل استعادة السيطرة على الأمور داخل نابولي وكسب ثقة الجمهور والإدارة، بعد التراجع الهائل الذي يعيشه النادي الجنوبي إلى جانب الأزمات التي تتعلق بتمرد اللاعبين والتي وضعت مستقبل المدرب المحنك على المحك.

هذه المباراة ثأرية للغاية بالنسبة لكتيبة المدرب يورجن كلوب، والتي تسعى من خلال هذه المباراة إلى رد الاعتبار بعد الهزيمة ذهابًا في ملعب السان باولو بهدف نظيف، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الريدز حتى الآن في موسمه بمختلف البطولات.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد نابولي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./