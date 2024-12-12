"لا أحد في ليفربول يصنع الأهداف مثلي" .. محمد صلاح يعاقب نجم الريدز على احتفاله ويخفف معاناة كييزا بلفتة رائعة!

النجم المصري يشارك لحظات رائعة مع زملائه

فرض النجم المصري محمد صلاح، نفسه كقائد حقيقي وصديق مقرب لكافة لاعبي ليفربول، بمواقف رائعة تزيد من قيمته داخل الفريق الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة مهمة أمام فولهام، السبت المقبل، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصل على راحة في الجولة الماضية مع تأجيل مواجهة إيفرتون بسبب المخاوف من عاصفة "دارا".

ورصدت شبكة "ليفربول إيكو" حديثًا بين النجم المصري وزميله الإيطالي فيدريكو كييزا، العائد من الإصابة والذي يترقب الحصول على فرصة للمنافسة على مقعد في تشكيلة الريدز، منذ وصوله في أغسطس الماضي قادمًا من يوفنتوس مقابل 10 ملايين إسترليني.

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وأشارت الشبكة، إلى أنه خلال التدريبات يمكن سماع صلاح يسأل عما إذا كان كييزا لا يزال يخطط للذهاب لتناول العشاء معه، ومن ثم عرض عليه الملك المصري إعداد وجبة منزلية الصنع لزميله الإيطالي.

وفي سياق آخر، نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، مقطع فيديو يظهر خلاله محمد صلاح وزميليه هارفي إليوت والحارس كويمين كيليهير، يشاهدون أحد الأهداف التي سجلها إليوت من صناعة النجم المصري.

وتحدث صلاح بطريقة ساخرة، موجهًا اللوم إلى إليوت الذي سجل الهدف ولم يذهب للاحتفال مع "صاحب الأسيست"، حيث قال: "انظر لقد لعبت له تمريرة رائعة، لماذا عندما أمنحك تمريرة هدف وتسجل لا تأتي لتشكرني".

وأضاف مازحًا: "في المرة القادمة لن أمرر لك، تبدو متحمسًا للغاية وأنت تحتفل مع الجماهير ولا تحتفل مع صاحب التمريرة"، ليرد هارفي: "لأكون صريحًا، أقسم لك لم أعرف أنك من قمت بالتمريرة".

وواصل صلاح: "لا تعرف من صاحب التمريرة؟!، لا يوجد أحد في الفريق لديه القدرة على تمرير الكرة بهذه الطريقة غيري. لا أحد ينظر في جانب ويمرر للجانب الآخر سواي، لذا فلا بد أنني أنا من فعل ذلك".

وأغلق إليوت الحديث، قائلًا: "حسنًا، في المرة القادمة سآتي لك"، ومازحه صلاح قائلًا: "لا تأتي إلي اذهب واحتفل مع الجماهير وقبّل الشعار".