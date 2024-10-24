سرقة مشروعة .. فيرديناند يؤيد قيام نونيز بحرمان صلاح من هدف محقق أمام لايبزيج!

يؤمن أنها لقطة مفيدة لليفربول بشكل عام

البعض اتهمه بالسرقة، ولكن ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، قرر الإشادة بما فعله داروين نونيز مهاجم ليفربول مع زميله المصري محمد صلاح ضد لايبزيج.

ليفربول نجا من التعثر خارج ملعبه أمام خصمه الألماني بالفوز 1/0 بصعوبة، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، حيث جاء الهدف عن طريق نونيز، من كرة كانت في طريقها إلى المرمى قبل تدخل المهاجم الأوروجوياني لتأكيدها.

اللقطة بدأت بكرة عرضية استقبلها صلاح برأسه ولعبها في اتجاه المرمى، ورغم تخطيها لحارس لايبزيج واقترابها من عبور المرمى، قرر نونيز التدخل وإيداعها في الشباك، ليقود الريدز للعلامة الكاملة في دوري الأبطال، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيرديناند قال عن هذه اللقطة لشبكة "TNT Sports":"كفريق، يريدون أن يكون هو الشخص الموجود على قائمة الهدافين، هذا أمر مهم لهم بتسجيل مهاجمهم للأهداف، لاكتساب المزيد من الثقة خلال رحلتهم في المنافسة على البطولات".

وأضاف:"رأسية صلاح كان من الممكن أن ترتطم بالقائم أو تدخل المرمى، لذلك، إذا كان هناك القليل من الشك، فعليك وضعها في الشباك وهذا ما يفعله المهاجمون".

وتابع مدافع مانشستر يونايتد السابق:"أعتقد أن نونيز وضع نفسه في الأماكن الصحيحة لتسجيل الأهداف، عمله الجاد يعتبر من سماته الرئيسية، لقد شارك في العديد من اللحظات المميزة أثناء المباراة وهذا ما تريده من مهاجمك، خاصة إذا كان يبحث عن الثقة".

يذكر أن نونيز البالغ من العمر 25 سنة، يمر ببداية صعبة للموسم الحالي، حيث لم يسجل سوى مرة واحدة فقط قبل إحرازه هدف الفوز على لايبزيج، وكانت في الانتصار على بورنموث بنتيجة 3/0 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي في 21 سبتمبر الماضي.