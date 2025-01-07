جيمي كاراجر ردًا على محمد صلاح: نعم أنا مهووس بك ولكن!

الجدال مازال مستمرًا بين الرجلين

مازال الجدال والسجال مستمرًا بين محمد صلاح، نجم ليفربول، وجيمي كاراجر، مدافع الفريق السابق، بشأن تجديد عقد الأول الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

النجم المصري لم يُجدد عقده حتى الآن ويضغط بكل الوسائل الممكنة على إدارة الريدز لتجديده، وقد نشر صورة مؤخرًا تجمعه مع زميليه، فيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر آرنولد، في إشارة لعدم تجديد الثلاثي عقده وإمكانية رحيله الصيف القادم.

كاراجر سُئل عن تلك الصورة، فأجاب عبر شبكة "سكاي سبورتس" "أريد قول إني فان دايك تعامل مع الموقف كقائد للفريق، واكتسب تقديرًا أكبر من الجميع، نظرًا لطريقة تصرفه وأدائه داخل الملعب والطريقة التي يقود بها الفريق، لم يهلك نفسه كثيرًا في ملف التجديد".

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صلاح لم يُفوت تعليق كاراجر دون رد، إذ علق قائلًا عبر منصة إكس "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"، وقد رد عليه كاراجر بالقول عبر "سكاي سبورت" "نعم، أنا مهووس بك صلاح ولكن ليس كما يظن، أنا مهووس به كرويًا، مهووس بمشاهدته في الملعب وهو بالقميص الأحمر".

وأضاف "أنا لم أنتقد صلاح، سُئلت عن الصورة التي نشرها صلاح وأجبت بأكبر قدر من الدبلوماسية، لم أنتقد صلاح أو آرنولد بل مدحت فقط أسلوب فان دايك في التعامل مع ملف تجديد عقده، وبالرغم من ذلك أتعرض للكثير من المتاعب".

يذكر أن صلاح شارك الموسم الجاري في 27 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول، سجل خلالها 21 هدف وصنع 17 آخرين.