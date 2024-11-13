"رحيل فيرمينو جعلني أدرك الحقيقة"

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن النصيحة التي تلقاها من الفرنسي آرسين فينجر، المدرب التاريخي لآرسنال، كما تطرق للحديث عن طموحاته مع الريدز في الموسم الحالي.

ويقدم محمد صلاح بداية مثالية للموسم مع ليفربول، حيث خاض 17 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، بينما صنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه، ويضع الريدز على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك دوري أبطال أوروبا.

نصيحة آرسين فينجر

وأجرى صلاح مقابلة مع برنامج "Reds Roundtable" على قناة ليفربول على منصة "يوتيوب"، كشف خلالها عن نصيحة فينجر له "حتى يصبح لاعبًا عظيمًا"، وذلك عندما جاء لمشاهدة تدريب ليفربول مرة واحدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال صلاح: "لقد التقيت بأرسين فينجر من قبل تحديدًا في ميلوود وطلبت منه النصيحة، فسألته ما هو الفارق بين اللاعب الجيد واللاعب العظيم؟".

وأضاف: "فينجر قال لي إن الفارق بين اللاعب الجيد واللاعب العظيم هو الطريقة التي يركز فيها لمدة 90 دقيقة كاملة وأنه يحدث فارقًا لصالح فريقه في وقت متأخر من المباراة، حتى لو لم يكن في حالة جيدة".

وتابع صلاح: "هناك بعض المباريات التي لا أقدم فيها أفضل مستوياتي، لكنني أركز دائمًا في المباراة حتى صافرة النهاية للمشاركة في حسم اللقاء، حدث ذلك في مباريات قليلة".

الأجواء داخل ليفربول

وتابع صلاح: "أكثر ما أقدّره هو الوقت الذي أذهب فيه كل صباح إلى التمرين وأرى اللاعبين وأشاركهم لحظات لا تُصدق، خصوصًا مع فيرجيل فان ديك وأرنولد، وعندما غادر روبرتو فيرمينو، أدركنا أن أي لاعب سيغادر بأي وقت".

وأردف: "لذلك، عندما أذهب إلى ملعب التدريب، أحاول دائمًا أن أضحك معهم وأقضي وقتًا ممتعًا معًا. وداخل رأسي، أتذكر دائمًا الأشياء الجيدة التي كانت بيننا معًا".

ويرفض صلاح الحديث عن التكهنات بشأن مستقبله مع الريدز، حيث يحاول المهاجم المصري المتألق تجاهل الأسئلة حول مستقبله ويصر على أن تركيزه ينصب على الفوز بكل شيء خلال الموسم الأول لأرني سلوت مع ليفربول.

وختم: "هدفنا هو الفوز بكل شيء وأعمل بجد كل يوم من أجل ذلك، وأكره فكرة أننا الأضعف. لا، لدينا مجموعة لا تصدق. في كل مركز، ستجد لاعبين هم حقًا من بين أفضل 3 لاعبين في العالم. إذن، لماذا لا نفوز؟ يجب على هذه المدينة وهذا النادي أن يقاتلوا دائمًا من أجل كل شيء".