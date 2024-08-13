مانشستر سيتي يسارع بالرد على أنباء خطف لويس دياز من برشلونة والسعودية!

الجناح الكولومبي مرشح للرحيل عن الريدز

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إغلاق الباب سريعًا، أمام أي تكهنات حول التعاقد مع لويس دياز جناح ليفربول خلال هذا الصيف.

وكان برنامج "El Chiringuito TV" قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على وجود اتفاق بين دياز وسيتي لمدة 5 سنوات، وسط استعداد من بطل البريميرليج لدفع 70 مليون يورو لضمه، تعويضًا لرحيل خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد.

ولكن الصحفي "فابريتسيو رومانو" تواصل مع مصادر داخل سيتي وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس":"مصادر من داخل النادي تنفي أي اتفاق مع لويس دياز بعد التقارير الأخيرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعتبر الجناح الكولومبي أحد أهم اللاعبين في ليفربول منذ انضمامه للفريق قبل عامين، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى مستوى السنغالي ساديو ماني وتأثيره المذهل مع الريدز قبل رحيله عن أنفيلد.

جدير بالذكر أن سيتي ليس النادي الوحيد الذي ارتبط بالتعاقد مع دياز، حيث يعتبره برشلونة من ضمن خططه البديلة في حالة فشل التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، كما ظهر اسم صاحب الـ27 سنة كذلك ضمن المرشحين للانضمام إلى أحد كبار دوري روشن السعودي وعلى رأسهم الاتحاد.