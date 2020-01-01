ليفربول لن يوافق على إعارة شاكيري لروما

ليفربول يتمسك بشاكيري وروما يبحث عن جناح في الشتاء

رفض ليفربول العرض المقدم من ذئاب العاصمة الإيطالية روما من أجل استعارة الدولي السويسري شيردان شاكيري حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان شاكيري قد عانى من التهميش خلال الموسم الحالي من قبل المدرب يورجن كلوب في فترات كثيرة، ومن المفترض أن يزيد ذلك مع تألق تشامبرلين وانضمام تاكي مينامينو.

وفي الوقت الذي يبحث فيه روما عن لاعب يستطيع اللعب كصانع ألعاب وكجناح من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ظهر اسم شاكيري.

وتغيرت حسابات روما بعد إصابة نجمه الشاب نيكولو زانيولو بقطع في الرباط الصليبي، ليضطر الذئاب إلى الدخول في سوق الانتقالات الشتوية.

وحسب عدة صحف إيطالية، فإن روما قد وضع اسمين من أجل الاختيار بينهما، وهما شيردان شاكيري نجم ليفربول وسوسو نجم ميلان.

ولكن روما تلقى رفضًا من ليفربول بالنسبة لشاكيري، ليتبقى اسم سوسو فقط مع إمكانية بحث الفريق العاصمي الإيطالي عن لاعب آخر متاح.

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يذكر أن ليفربول قد تعاقد مع الدولي الياباني تاكي مينامينو خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي.