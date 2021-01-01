ليفربول ولايبزيج: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين ليفربول ولايبزيج في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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' تقام المباراة في المجر وليس في ألمانيا على الرغم أن المستضيف لمباراة الذهاب هو لايبزيج، وذلك بسبب الإجراءات الصارمة لدولة ألمانيا بمنع السفر إليها من بعض البلدان المجاورة ومن ضمنها إنجلترا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

تشكيل لايبزيج:

سيبدأ المدرب الواعد ناجليسمان المباراة بالخطة التالية:

التشكيل| 4-3-3

جولاسكي

أنجيلينو - كوليسترمان - أوباميكانو - موكيلي

هايدرا - سابيتيزر - كامبل

نكونو - أولمو - أدامز

تشكيل ليفربول:

سيبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

روبرتسون - هندرسون - كاباك - أرنولد

كورتيس جونز - فينالدوم - تياجو ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

إليكم اختيارات مدربنا كلوب لبداية مباراة الليلة...✊#لايبزيج_ليفربول | #دوري_أبطال_أوروبا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 16, 2021

في المقابل، سيحاول لايبزيج استغلال الحالة النفسية والفنية السيئة لخصمه في مباراة اليوم، على أمل تكرار إنجاز الموسم الماضي بالتواجد في نصف نهائي المسابقة، ولكن المباراة لن تكون سهلة أبدًا عندما يواجه ناجليسمان مثله الأعلى في التدريب يورجن كلوب.

يسعى ليفربول لتحسين موسمه بأي شكل بعد الاخفاقات المتتالية في الدوري في الفترة الأخيرة، ويأمل بأن تكون مباراة اليوم في دوري الأبطال هي عنق الزجاجة، خاصًة بعد أن وعد صلاح الجماهير في تغريدة له منذ يومين بمحاولة إنقاذ ما تبقى من الموسم.

أعزائي المشاهدين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي، لمباراة ليفربول ولايبزيج، ضمن مباريات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.