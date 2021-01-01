ليفربول قد يُلاقي لايبزيج خارج أنفيلد بملعب محايد!

نبأ غير جيد..

قد يضطر ليفربول إلى خوض مباراة الإياب أمام لايبزيج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خارج ملعب أنفيلد، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

ونُقلت مباراة الذهاب بين الفريقين من ملعب ريد بول آرينا بألمانيا إلى ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست، بعدما رفضت السلطات الألمانية استضافة ليفربول خوفًا من انتقال السلالة الجديدة من كورونا المنتشرة في إنجلترا إلى ألمانيا.

الآن، يبدو من الوارد للغاية أن يتم نقل مباراة الإياب أيضًا إلى ملعب محايد خارج إنجلترا، إذ أبلغت الحكومة الألمانية مسؤولي لايبزيج أن عليهم الخضوع لحجر صحي عند عودتهم من إنجلترا، ما من شأنه أن يوقف نشاطهم الرياضي لأسبوعين على الأقل.

وبحسب ما قالته مصادر خاصة لجول، فإن ليفربول بالفعل يفكر في أماكن بديلة حاليًا، رغم أنه من المقرر أن يتم مراجعة قرار الحجر الصحي قبل المباراة بخمسة أيام فقط من قبل السلطات الصحية الألمانية.

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إذا قررت الحكومة أن تخفف القيود وتلغي الحجر أو تقلل مدته، حينها سيقدر لايبزيج على السفر إلى إنجلترا واللعب بصورة طبيعية في أنفيلد، أما إذا حدث العكس، فسيكون على ليفربول إيجاد ملعب بديل على أرض محايدة.

لكن على كل حال، يبدو أنه من غير المرجح أن تتراجع السلطات الصحية عن قرارها، فألمانيا حاليًا تحارب بشتى السبل انتقال السلالة الجديدة الموجودة في إنجلترا لهم، ولن يسمحوا بالمخاطرة بأي حال من الأحوال.

الجدير بالذكر أن بوروسيا مونشنجلادباخ سيستضيف مانشستر سيتي في بودابست أيضًا لنفس القيود المفروضة، ومن المتوقع أن يقوم النادي الإنجليزي أيضًا بتوفير ملعب بديل في مباراة الإياب لنفس أسباب لايبزيج.