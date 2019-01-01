ليفربول قد يخلص زيدان من صداع نافاس وكورتوا!

الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس على رادار ليفربول في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

دخل حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس في دائرة اهتمامات نادي ليفربول قبل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لرغبة الفريق الإنجليزي في التعاقد مع حارس مرمى مميز لكي يصبح بديلًا للحارس الأساسي أليسون بيكر.

وفقًا لما ورد في صحيفة "دون بالون" فإن فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد قد يرحب بإبرام الصفقة، لرغبته في الاعتماد على الحارس الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا.

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بينما عاد نافاس أساسيًا في حراسة عرين نادي ريال مدريد مع عودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لمنصبه مؤخرًا.

على الجانب الآخر ترى إدارة نادي ليفربول أن نافاس قد يكون الرجل المناسب لمركز البديل للحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر.

يذكر أن نافاس يخوض موسمه الخامس مع ريال مدريد وتوج معهم بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.