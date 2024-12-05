الهلال أمام ريال مدريد والعين في مجموعة الموت .. عقبة مانشستر سيتي الكبيرة تتصدر قرعة كأس العالم للأندية 2025

المونديال سيقام من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025..

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف القادم.

مراسم القرعة أقيمت في ميامي، على أن تنطلق منافسات البطولة في 15 من يونيو 2025 وتنتهي في 13 يوليو من العام ذاته.

وتشهد هذه النسخة مشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ الحدث العالمي، مقسمين وفقًا لتصنيف فيفا على أربعة فئات من الأفضل إلى الأقل. (للاطلاع على تصنيف الأندية)

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ويشارك في تلك النسخة الاستثنائية خمسة فرق عربية هم: الهلال السعودي، الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي والعين الإماراتي، بجانب كبار أوروبا كريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ وغيرهم.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي المصري - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتلتيكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلاندي - بوكا جونيوز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريد الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بوروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - صن داونز الجنوب إفريقي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - ريد بول سالزبورج النمساوي