ليفربول ضد توتنهام: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 1×1 توتنهام

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تبديل لتوتنهام بدخول دافيسون سانشيز وخروج سيسنيون

73' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول دياز يسجل التعادل لليفربول، تسديدة من الكولومبي تصطدم باللاعب بينتاكور، تُغير إتجاهها وتسكن المرمى

72' خطيررة لليفربول، صلاح يتوغل ويسدد ولكن بن ديفيس يعترض الكرة ببراعة

69' بطاقة صفراء لسيسنيون بعد أن قام بشد صلاح

68' بطاقة صفراء لتسيمكاس بعد تدخل قوي على كولوسيفسكي

66' عرررررضية من تسيمكاس ولكن رأسية دياز بعيدة عن المرمى

تبديلين لليفربول بخروج روبيرتسون وهندرسون ودخول تسيمكاس وجوتا

62' عررررضية من هندرسون ولكن روميرو يشتت الكرة بصعوبة لركنية

59' تسديدة قوووية من كين ولكن أليسون يمسك بالكرة

58' خطيرررررة لتوتنهام، عررضية من إيمرسون إلى سينسيون الذي يحاول تمريرها لسون، ولكن الكرة تصطدم به وتخرج ضربة مرمى

58' ركلة حرة غير مباشرة لليفربول يلعبها روبيرتسون، الكرة تصل إلى كوناتي ورأسية قووية ولكنها تعلو العارضة

56' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول سون يسجل الهدف الأول لليفربول، تمريرة رائعة من كين إلى سيسنيون الذي يلعبها بالعرض للكوري ليسددها في المرمى بكل سهولة

53' بطاقة صفراء أولى في المباراة للاعب بن ديفيس بعد تدخل قوي على صلاح

52' تسديدة قووية من إيمرسون ولكن روبيرتسون يعترض الكرة وتخرج ركنية لتوتنهام

48' طووولية رائعة من ألكانتارا إلى هندرسون، يحاول لعبها بالعرض، الدفاع يشتتها وتصل إلى أرنولد الذي يسدد الكرة قووية ولكن الدفاع يُخرجها لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

42' أوووووووووووووووه القائم يحرم توتنهام من التقدم في النتيجة، تسديدة قوووووية من هويبرج ولكن الكرة تصطدم بالقائم وتخرج ضربة مرمى

41' خطيرررة لليفربول، تسديدة قووووية من دياز ولكن لوريس يتألق ويتصدى لها

38' أوووووووووووووووووووه العارضة تحرم ليفربول من الهدف الأول، ركنية تصل لفان دايك الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها تصطدم بالعارضة

31' عرررضية ورأسية من دياز ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتصل سهلة في يد لوريس

27' خطيررررة لليفربول، تمريرة بإتجاه هندرسون، سيسنيون يحاول تشتيت الكرة ولكن لوريس يخرج الكرة بصعوبة قبل أن تصل لصلاح

23' تسديدة من أرنووولد ولكن الكرة عالية عن العارضة

21' فررررصة لليفربول، ركنية تصل إلى فان دايك الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها تمر بعيدة عن القائم

17' عرررضية من أرنولد ولكن إيمرسون يشتت الكرة بنجاح

13' تعطل اللعب لعلاج كولوسيفسكي بعد التحام مع ألكانتارا

12' أووووووه فرصة لتوتنهام، تسديدة من كين داخل منطقة الجزاء ولكن هندرسون يتألق ويعترض الكرة ببراعة

10' فررصة لليفربول، مرتدة يقودها ماني ويمرر إلى صلاح الذي يسدد الكرة ولكنها ترتطم بالدفاع وتصل لركنية

6' خطيررررة لتوتنهام، عررضية من كين، أليسون يتصدى لها وترتد إلى بينتاكور الذي يسدد ولكن الحارس البرازيلي يمسك بالكرة

2' تسديدة قوووية من ماني ولكن لوريس يمسك بالكرة

2' تعطل اللعب للاطمئنان على إيمرسون وروبيرتسون بسبب التحام في الرأس بين الثنائي

انطلاق المباراة

تشكيل توتنهام:

التشكيل | 3-4-3

هوجو لوريس

بن ديفيس - إيريك داير - كريستيان روميرو

ريان سينسيون - بيير هويبيرج - رودريجو بينتاكور - إيمرسون رويال

سون - هاري كين - كولوسيفسكي

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

🔴 TEAM NEWS 🔴



Here’s how we line up for #LIVTOT tonight! 👊 — Liverpool FC (@LFC) May 7, 2022

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 85 وتصدر الدوري مؤقتًا والضغط على السيتي، في حين أن توتنهام لازال لديه أمل كبير بحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا التي يتنافس عليها مع أرسنال، ولا مفر أمام أي من الفريقين سوى تحقيق الفوز إذا ما أرادا مواصلة السعي لتحقيق أهداف الموسم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام في إطار مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، على ملعب آنفيلد.