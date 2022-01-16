ليفربول ضد برينتفورد: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 2×0 برينتفورد

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة

91' فرصة خطيرة لفريق برينتفورد، تسديدة قووية من توني ولكن أليسون يمسك بالكرة

88' أوووووووووووه جوردون يهدر انفراد صريح بالمرمى بعد تمريرة رائعة من مينامينو

85' تسديدة من كورتيس جونز ولكن فيرنانديز يمسك بالكرة

81' تبديل لليفربول بخروج جوتا ودخول كايدي جوردون

77' تبديل لليفربول بدخول ميلنر وخروج فيرمينو

76' جووووووووووووووووووووووووووووووووول البديل مينامينو يسجل الهدف الثالث، فيرمينو ينقض على لاعب برينتفورد، يقطع الكرة ويمرر لمينامينو الذي يسجلها في المرمى بسهولة

75' تسديدة من أرنولد ولكن الكرة بعيدة عن القائم

تبديل اضطراري بخروج تشامبرلين ودخول مينامينو

71' تعطل اللعب لسقوط تشامبرلين للإصابة

68' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تشامبرلين يحرز الهدف الثاني، عرررضية رائعة من روبيرتسون، يلعبها أوكسليد برأسه وتسكن الشِباك

66' تمريرة رائعة من فيرمينو غلى جوتا الذي راوغ بشكل رائع، انفرد بالمرمى وسدد! ولكن فيرنانديز يواصل تألقه

62' أووووووووووه القائم يحرم جوتا من الهدف الثاني، الكرة ترتد إلى فيرمينو الذي يسدد ولكن فيرنانديز يمسك بالكرة

58' أووووووووووووه مبيومو يهدر فرصة هدف التعادل لفريق برينتفورد، تمريرة رائعة يكسر بها مصيدة التسلل، وتسديدة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

51' تسديدة أخرى قووووية من جونز ولكن حارس برينتفورد يمسك بالكرة

50' تسديدة قوووية من فابينيو ولكن فيرنانديز يمسك بالكرة

46' تسديدة من أرنولد ولكن الكرة في المدرجات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على برينتفورد بهدف نظيف

43' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فابينيو يحرز الهدف الأول لليفربول، ركنية تمر من أمام الجميع وتصل إلى فابينيو الذي يسددها برأسه في الشِباك

41' انطلاقة عنترية معتادة من ماتيب، الذي راوغ الجميع قبل أن يسدد ولكن الكرة تصل سهلة في يد فيرنانديز

38' أوووووووووه تسديدة قوووووية من إيفان توني ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل، أخطر فرص برينتفورد في المبراة

34' إيفان توني كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن ماتيب يتألق وينقذ الموقف

34' عررررضية رائعة من روبيرتسون، ولكن رأسية فيرمينو ضعيفة، وفيرنانديز يمسك بالكرة بسهولة

33' تسديدة من جانيلت ولكن الكرة تعلو عارضة ليفربول

25' ركنية جديدة لليفربول، أرنولد يلعب الكرة وتصل إلى فان دايك الذي يسددها برأسه ولكنها سهلة في يد فيرنانديز

23' تسديدة من فيرمينو ولكن الكرة ضعيفة وبعيدة عن المرمى، وتخرج ضربة مرمى لفريق برينتفورد

21' أووووووووووووووووووووووووه فيرنانديز ينقذ فرصة هدف محقق لليفربول! ركنية، يشتتها توني بشكل سئ وتصل إلى فان دايك الذي يسدد! ولكن حارس برينتفورد يتألق ويتصدى للكرة

19' أرنولد يلعب الضربة الحرة المباشرة على القائم البعيد ولكن الكرة تمر من أمام رأس ماتيب

18' بطاقة صفراء للنرويجي أيير لاعب برينتفورد بعد تدخل قوي للغاية على جوتا

13' تسديدة قوووووية من أرنولد ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

11' انطلاقة من أرنولد، الذي يراوغ ويحاول التسديد ولكن الدفاع يعترض الكرة.. ليفربول يضغط بقوة

10' عرررررررضي أخرى من تشامبرلين، ورأسية من جوتا ولكن الكرة تعلو العارضة

9' عرررررضية من هندرسون، جوتا يستلم الكرة بصدره ويسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة ويشتتها لركنية

8' اوووووووووووووه خطيرررة لليفربول، ركنية، تصل إلى جوتا الذي يسدد ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية جديدة

5' عررضية رائعة من روبيرتسون ولكن الكرة تمر من فوق رأس فيرمينو وتشامبرلين

4' خطأ لليفربول بعد أن قام باتيست بعرقلة كورتيس جونز

انطلاق المباراة

تشكيل برينتفورد

يبدأ توماس فرانك بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-5-2

فيرنانديز

بينوك - يانسون - أيير

هنري - باتيست - نورجارد - جانيلت - راسموسن

مبيومو - توني

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - ماتيب - فان دايك - آرنولد

هندرسون - فابينيو - جونز

جوتا - فيرمينو - تشامبرلين



🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



The Reds to face @BrentfordFC 👊 #LIVBRE — Liverpool FC (@LFC) January 16, 2022

يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز الغائب منذ أخر ثلاث مباريات بالدوري حتى لا يزداد الفارق بينه وبين السيتي، في المقابل يسعى برينتفورد لتعويض الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية عندما سقط أمام ساوثامبتون برباعية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، ملعب آنفيلد.