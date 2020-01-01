ليفربول ضد آرسنال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام آرسنال، والمقامة على ملعب أنفيلد في دور 16 من كأس الرابطة الإنجليزية 2020-2021...

(ضربات جزاء)

ليفربول 4 × 5 آرسنال

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ينجح آرسنال في الثأر من ليفربول بعد الهزيمة في الدوري ويقصية من دور الـ16

آرسنال يسجل الركلة الأخيرة ويتأهل للدور القادم.



ليفربول: ⚽️⚽️⚽️✖️⚽️✖️

آرسنال: ⚽️⚽️✖️⚽️⚽️⚽️#ليفربول_آرسنال #كأس_كاراباو — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 1, 2020

ويلوك على تنفيذ السادسة....... ينجح في التسجيل ويحسم اللقاء لصالح آرسنال

ويلسون على تنفيذ السادسة...... يفشل في التسجيل x

بيبي على تنفيذ الخامسة ...... يسجلها بنجاح

جونس على تنفيذ الخامسة ....... يسجلها بنجاح

إينسلي مايتلاند على تنفيذ الخامسة........يسجلها بنجاح

أوريجي على تنفيذ الرابعة........ يفشل في التسجيل x

النيني على تنفيذ الثالثة....... يفشل في تسجيلها x

مينامينو على تنفيذ الثالثة....... ينجح في التسجيل

سواريس على تنفيذ الثانية.......ينجح في التسجيل

فاينالدوم على تنفيذ الثانية ........ ينجح في تسجيلها

لاكازيت على تنفيذ الأولى....... بنجح في تسجيلها

ميلنر على تنفيذ الركلة الأولى.......ينجح في تسجيلها

سيدأ ليفربول بالتسديد......

93- صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة وفي انتظار ركلات الترجيح

92- بطاقة صفراء لسيدريك سواريس بعد مطالبته بركلة جزاء

91- خطأ لصالح أرسنال في منتصف الملعب وينفذ بسرعة بأمامية لكن الحارس أدريان يخرجها بنجاح

90- +3 دقائق وقت بدل ضائع

89- ركنية لليفربول من الجانب الأيسر وميلنر عالتنفيذ.....تنفذ ويخرها لاكازيت بنجاح

87- انفراد كامل لبيبي بالمرمى لكنه كان في موقف متسلل

86- تبديل لآرسنال بخروج ساكا ونزول إينسلي مايتلاند

85- تسديدة قوية من ويليامز لكن لينو بالمرصاد

83- أمامية لبيبي في الجانب الأيسر ويمرر لساكا الذي يرسل عرضية تردد لبيبي مرة أخرى الذي سدد بقوة لكن خارج المرمى

81- تبديل لآرسنال بنزول لاكازيت وخروج نكيتاه

80- هجوم من ليفربول وسيطرة كبيرة على اللقاء

76- تبديل لليفربول بنزول فاينالدوم وخروج دييجو جوتا

75- خطأ في منتصف الملعب وبطاقة صفراء لهاري ويلسون

74- استحواذ من جانب آرسنال والبحث عن ثغرة للهجوم

72- بعد انقاذه للهدف، أمامية خاطئة من أدريان تخرج للتماس

70- عرضية من الجانب الأيسر لصالح آرسنال ورأسية قوية لكن أدريان ينقذ الكرة بتألق

68- تبديل لآرسنال بنزول محمد النني وخروج داني سيبايوس

65- جونز يضم بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة قوية تصطدم بالدفاع.

61- صلاح يخرج ويدخل بدلاً منه أوريجي، وفان دايك يخرج ويدخل بدلاً منه جوميز.

60- تسديدة قويييييييييية من جرويتش من أمام منطقة الجزاء، يطير لها لينو ويبعد الكرة من على يساره.

56- مرور رائع من جوتا وتسديدة قوية لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

53- تسديدة قوية من فان ديك لكن حارس آرسنال لينو يتصدى لها ببراعة

51- خطأ لصالح ليفربول في منتصف الملعب

50- أمامية من فان ديك لكن تمر بدون عنوان إلى رمية تماس لصالح آرسنال

45- بداية الشوط الثاني

تعادل سلبي في أول 45 دقيقة.



قادرون على حسم الأمور في الشوط الثاني يا ريدز! 🔴👊 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 1, 2020

47' نهاية الشوط الأول...

45' ويليامز أرسل عرضية من يمين الوسط إلى يسار منطقة الجزاء، قابلها جوتا برأسية أبعدها الحارس لينو، فتاب مينامينو الكرة بتسديدة ارتطمت في العارضة.

45' العااااااااااااارضة تحرم ليفربول من الهدف الأول.

45' خطأ لليفربول من مكان خطير على الخط الأيسر لمنطقة جزاء آرسنال، ينفذه ميلنر بعرضية يبعدها الدفاع.

42' أمامية لآرسنال تضع ساكا في مواجهة أدريان، لكن تسلل على الشاب الإنجليزي

41' أخييييييييييرًا فرصة بها رائحة الخطورة من جانب سيبايوس الذي أرسل تسديدة أرضية، لكنها مرت إلى ضربة مرمى.

36' جوتا يرسل كرة ساقطة إلى منطقة الجزاء يبعدها ويلوك

32' استحواذ لليفربول على الكرة لكن سلبي جدًا، وآرسنال متراجع تمامًا.

26' ساكا ينطلق بالكرة في اليسار ويحاول العبور من ويليامز، لكن الكرة تمر منه إلى ضربة مرمى.

22' جرويتش يتدخل على ويلوك في يمين مناطق ليفربول، وخطأ لآرسنال.

15' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، ولا سيطرة لفريق على مجريات اللقاء.

12' جوتاااااااااااااا يرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء، ثقابلها جرويتش تعبر بسلام من على مرمى آرسنال.

11' ركنية لليفربول من اليمين ينفذها صلاح بعرضية يبعدها الدفاع إلى ركنية من الجهة الأخرى.

10' تمريرات بين لاعبي ليفربول، وتراجع تام لآرسنال.

2' ليفربول على اليمين بالأحمر المعتاد، وآرسنال على اليسار بالأبيض الرديف.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل آرسنال:

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

سياد كولاسيانك - روب هولدينج - جابرييل - سيدريك

جوزيف ويلوك - جرانيت تشاكا

نيكولاس بيبي - داني سيبايوس - بوكايو ساكا

إدوارد نكيتاه

تشكيل الريدز الأساسي في مواجهة اليوم! 📋



4⃣ تغييرات عن آخر مباراة في #كأس_كاراباو و @DiogoJota18 يبدأ لأول مرة! 🔴👊 #ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/SIllrLWEQT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 1, 2020

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أدريان

جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - رايس ويليامز - نيكو ويليامز

ماركو جرويتش - كورتيس جونز - هاري ويلسون

محمد صلاح - تاكومي مينامينو - دييجو جوتا

بعد خسارة آرسنال بثلاثية من ليفربول في مباراة الدوري، هل يثأر منه اليوم ويخرجه من الكأس؟ سنتابع مع حضراتكم مجريات المباراة لنعرف الإجابة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول وآرسنال والمقامة على ملعب أنفيلد في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الانجليزية.