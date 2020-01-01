ما بين أهداف صلاح وماني وغياب البديل .. هل يحتاج ليفربول لمهاجم إضافي؟

فيرمينو لوحده يكفي؟

وأخيراً، فك ليفربول العقدة وحقق لقب البريميرليج، مكتسحاً الجميع في طريقه نحو تتويج مبكر بدرع الدوري، جامعاً 92 نقطة وسجل 75 هدفاً، وكل ذلك قبل أربع جولات من ختام المسابقة.

ورغم التألق الهجومي الكبير لكتيبة يورجن كلوب، وصراع محمد صلاح وساديو ماني المستمر على أسبقية هز الشباك، ولكن الأصوات تعالت بحاجة الفريق لتدعيمات على الصعيد الهجومي في الموسم المقبل إذا أراد الاستمرار على القمة.

وتلقت مساعي الريدز لدعم هجومه ضربة قوية بعد فشله في إتمام صفقة تيمو فيرنر وانضمامه إلى الغريم تشيلسي، اللاعب الذي كان ليعطي نفساً إضافياً للثلاثي المتألق صلاح - ماني - فيرمينو، خصوصاً في ظل غياب البديل على نفس المستوى.

ورغم أهدافه الحاسمة، فديفوك أوريجي لا يتعدى كونه لاعباً بديلاً مفيداً على مدار الموسم، لكن لا يرتقي لمستوى الثلاثي الأساسي وليس بلاعب يمكن الاعتماد عليه أساسياً لفترات الطويلة، ومن هنا كانت المطالبات بمهاجم إضافي ينافس الأساسيين ويشعرهم بالخطر على مراكزهم.

فيرنر كان سيقدم ذلك لأنه يجيد التمركز كرأس حربة صريح كما فعل في لايبزيج، أو اللعب على الطرف الأيسر كما هو الحال مع المانشافت الألماني، مما كان سيقدم حلاً مفيداً للتدوير بما يملك من قدرات تهديفية وتحركات ذكية وسرعات تتماشى مع أسلوب الريدز.

البعض اقترح أن ليفربول يفتقد لمهاجم كلاسيكي هداف على شاكلة سيرخيو أجويرو في سيتي وبيير إيمريك أوباميانج في آرسنال، ولكن هل سيتماشى ذلك مع أسلوب لعب الفريق؟ فيرمينو رغم قلة أهدافه أحياناً ولكنه مثالي لأسلوب كلوب لأنه يساهم بشكل ذكي في بناء الهجمات، وله أدوار تكتيكية تفوق أحياناً في الأهمية أهدافه.

سجل فيرمينو 11 هدفاً حتى الآن بكل المسابقات، بينما هز صلاح الشباك في 23 وماني في 20، مما يجعل الإجمالي لخط الهجوم مقبولاً بالنظر لأسلوب لعب الفريق وعدم الاعتماد على لاعب بعينه، ولكن الموسم المقبل ستزيد التحديات وسيكون كلوب مطالباً بالتنويع والتغيير حتى لا يصبح كتاباً مفتوحاً أمام الخصوم.

اعتماد كلوب على مجموعة من 15-16 لاعباً حتى الآن أتت لليفربول بنجاحات كبيرة، فحقق دوري الأبطال ثم البريميرليج، وأصبح قوة عظمى في إنجلترا وأوروبا من جديد، ولكن تجديد الدماء ودعم الصفوف أحد البنود الأساسية من أجل استمرار النجاحات، وإذا لم يفعل كلوب وناديه ذلك قد تكون خطوة نحو نهاية الدورة الناجحة للريدز.