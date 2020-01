ليفربول وشيفيلد يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كاقة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في إطار الجولة 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

ليفربول 1 × 0 شيفيلد يونايتد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

38’ تمريرة من محمد صلاح إلى روبيرتو فيرمينو على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

37’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وانصار الكرة فى منتصف الميدان

35’ محاولة التوغل من ساديو مانيه من داخل يسار المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح

34’ إستحواذ من لاعبي ليفربول علي الكرة حول منطقة جزاء شيفيلد يونايتد

33’ عرضية من جوردان هندرسون تلقاها صلاح بتسديدة قوية من على حدود المنطقة لكنها اصطدمت فى زميله ساديو مانيه وابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

32’ تنفيذ الركنية بعرضية من ارنولد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

31’ تسديدة قوية من جوردان هندرسون تصطدم فى الدفاع وتمر بجوار القائم إلى ركنية

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم للريدز بهدف دون رد

29’ تمريرة طولية رائعة من أليكساندر ارنولد لداخل يمين المنطقة إلى ساديو مانيه الذي مررها بكعب القدم إلى محمد صلاح فى منتصف المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن يبعدها الحارس إلى ركنية

28’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات فى منتصف الميدان من لاعبي ليفربول

27’ تمريرة طولية رائعة من أليكساندر ارنولد فى إتجاه المنطلق جيمس ميلنر لكن امسكها الحارس قبل ان تصل له

26’ تمريرة طولية من جوردان هندرسون فى إتجاه ساديو مانيه الذي هيأ الكرة أمام فيرمينيو على حدود المنطقة ومحاولة التسديد من البرازيلي لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

25’ تمريرة من فينالدوم من خارج المنطقة فى إتجاه محمد صلاح المنطلق لداخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة

24’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ليفربول المسيطر على مجريات المباراة

21’ عرضية أرضية من الجهة اليمني عن طريق لي مويسيت لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس أليسون بثبات

20’ إستحواذ من لاعبي ليفربول على الكرة فى منتصف ملعب شيفيلد يونايتد

19’ انطلاقة من ساديو مانيه من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لكنها مرت من امام الجميع لتصل بين أقدام لاعبي الريدز على حدود المنطقة

18’ توغل رائع من ساديو مانيه من داخل يسار المنطقة ثم مررها إلى جورجينيو فينالدوم الذي سددها تسديدة رائعة بباطن القدم مرت بجوار القائم الايسر بقليل

17’ تمريرات تحضيرية من جانب لاعبي ليفربول فى المنطقة الدفاعية للفريق

16’ تمريرة طولية من جوردان هندرسون فى إتجاه روبيرتو فيرمينو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح لليفربول بهدف بأقدام النجم المصري محمد صلاح

14’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على حامل الكرة من مدافعي شيفيلد يونايتد

13’ عرضية من جيمس ميلنر من الجهة اليمني لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى محمد صلاح

12’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

11’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات شيفيلد يونايتد ومحاولات مستمرة لإدراك الهدف الثاني

10’ عرضية من جوردان هندرسون من الجهة اليمني تلقاها محمد صلاح بتسديدة قوية من محمد صلاح لكن ابعدها الحارس ببراعة

9’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفروبل على حدود المنطقة



8’ ركنية لفريق شيفيلد يونايتد ينفذ بعرضية لداخل المنطقة عن طريق جون فليك لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح دفاعات ليفربول

7’ ياربااااااااااااه،،،، تسديدة صاروخية من خارج المنطقة عن طريق ديفيد ماكجولدريك لكن ابعدها أليسون ببراعة

6’ محاولات من لاعبي شيفيلد يونايتد لبناء هجمة منظمة على دفاعات ليفربول

5’ تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة عن طريق ديفيد ماكجولدريك لكنها مرت اعلى المرمي

الهدف جاء بعد تمريرة على الجهة اليسري إلى أندرو روبيرتسون الذي مررها على القائم القريب تلقاها محمد صلاح بتسديدة رائعة تسكن الشباك بنجاح

3’ جووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لليفربول عن طريق محمد صلاح

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

COME ON YOU REDS!! 🔴🔴🔴 #LIVSHU — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2020

تغير فى تشكيل ليفربول بدخول جيمس ميلنر بديلًا لنابي كيتا للإصابة

Slight change to the side tonight. Naby is replaced by Milner in the starting XI. Williams now on the bench. #LIVSHU pic.twitter.com/JgLYZc8yJU — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2020

البدلاء / مارك دافي / محمد بيزيتش / أوليفر مكبورني / بيلي شارب / كالوم روبينسون / فيل جاجييلكا / بن أوسبورن

Here’s how United line-up 🔴



John Lundstram is back into the side while Didzy & Moose lead the line 👊 pic.twitter.com/DZpmEuPHhV — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 2, 2020

شيفيلد يونايتد: يبدأ المدرب كريس وايلدر بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من دين هندرسون / كريس باشام / جون إجان / جاك أوكونيل / جورج بالدوك / جون لوندسترام / أوليفر نوروود / جون فليك / إندا ستيفينز / ديفيد ماكجولدريك / لي مويسيت

البدلاء / آدم لالانا / كورتيس جونز / هارفي إليوت / جيمس ميلنر / أدريان / ديفوك أوريجي

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / نابي كيتا / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

تشكيل الفريقين:

تقام المباراة علي أرضية ملعب أنفيلد، معقل الريدز ليفربول

فى الناحية الأخرى لم يستطع نادى شيفيلد يونايتد تحقيق الفوز فى آخر مباراتين، فتعادل مع واتفورد وخسر أمام مانشستر سيتى ليصبح فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

استطاع الريدز الابتعاد بالصدارة من جديد بعد الفوز الصعب على نظيره وولفرهامبتون، ليصل للنقطه 55 وله مباراة مؤجلة مع وست هام، ويأتى أقرب منافسيه وهو ليستر سيتى فى المركز الثانى برصيد 42 نقطه وهو الفارق الذى يراه عشاق ليفربول مريح نوعًا ما.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في إطار الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./