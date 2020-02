ليفربول وشروزبري: مباشر لحظة بلحظة

17’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق هارفي إليوت لكن أمسكها الحارس ماكس أويري بثبات

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول

13’ توقف اللقاء لسقود ديفيد غدواردز ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

12’ خطأ لصالح فريق شروزبري فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على ديفيد إدواردز

11’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق دونالد لاف لكنها اصطدمت فى مدافعي ليفربول وتحولت إلى رمية تماس

10’ تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق كالوم لانج مهاجم شروزبري لكن تدخل معه نيكو ويليامز وابعدها لتصل إلى الحارس كاومين كيلير

8’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لويس لونجستاف لكن أمسكها الحارس ماكس أوليري

7’ ضغط متقدم من لاعبي ليفربول على دفاعات الفريق الضيف ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لويس لونجستاف الظهير الأيسر للريدز لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

5, خطأ لصالح ليفربول في منتصف الميدان ضد روشون ويليامز

4’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

3’ بداية هادئة من كلا الفريقين وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

1’ بداية المباراة

تأخير موعد إنطلاق المباراة لمدة ربع ساعة بسبب المطر

البدلاء / براد وولكر / ريان سيرز / دانييل أدو / سام هارت / جوزيف ميرفي / جايسون كومينجيز / عمر بيكليس

📋 | Sam Ricketts names his side that is set to take on tonight! 🔷🔶 #Salop pic.twitter.com/Oxgkl2ObAC