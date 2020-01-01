زميله السابق: ضيوف جاء لمنزلي ومعه 10 فتيات

واقعة غريبة بين المهاجم السنغالي وزميله السابق

مسيرة المهاجم السنغالي الحاج ضيوف مع ليفربول، لم تكن المحطة الأفضل في مشواره، نظراً للمشاكل المختلفة التي عانى منها بالفريق الإنجليزي.

جون أوتسيموبور زميله السابق في الريدز، كشف عن واقعة صادمة جمعت بينه وضيوف، حينما جلب السنغالي 10 فتيات لمنزله في ساعة متأخرة.

وقال أوتسيموبور في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"جاء لمنزلي في الثانية صباحاً ومعه 10 فتيات من أجل إقامة حفلة في وقت متأخر".

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وأضاف:"عندما يتقرب منك لاعب محترف بهذه الطريقة، تشعر وكأنك مضطر وليس أمامك أي خيار سوى الموافقة وتلبية طلبه، لذلك سمحت له بالدخول".

وتابع:"كنت شاباً وشعرت بخيبة أمل كبيرة، لأنه استخدم صداقتي له بطريقة سيئة، بعدها ذهبت له في غرفة الملابس وقلت له لا يمكنك استخدامي هكذا، أنا صديقك".

واستكمل:"لو كان بحاجة لمكان من أجل الإقامة فلا بأس، لكني لا أستضيف حفلات لأشخاص مختلفين يطيرون للبلاد في نهاية كل أسبوع، هناك بعض اللاعبين الآخرين لم يعجبهم سلوكه، لكني لم أواجه أي مشكلة معه بخلاف هذه الواقعة".

يذكر أن أوتسيموبور لعب مع ضيوف في الفترة من 2002 إلى 2005، حيث تخرج من أكاديمية الريدز ليشق طريقه نحو الفريق الأول.

ويعتبر ضيوف أحد أفشل الصفقات في تاريخ ليفربول، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف فقط في 55 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي.