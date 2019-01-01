يوم حاسم في مفاوضات بورنموث لاستعارة ويلسون من ليفربول

الجناح يريد اللعب بانتظام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى بورنموث لاستعارة هاري ويلسون جناح ليفربول هذا الصيف، بهدف تعويض غياب لاعبه ديفيد بروكس عن بداية الموسم للإصابة.

وأفادت مصادر خاصة لجول أن المفاوضات جارية بين الناديين بالفعل، وأن اليوم الثلاثاء سيكون حاسمًا في تلك المفاوضات.

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ويرغب ويلسون في الخروج معارًا لأحد أندية البريميرليج بعد تألقه الملفت خلال فترة إعارته مع فريقي التشامبيونشيب هال سيتي وديربي كاونتي، والتي امتدت لـ18 شهرًا.

في المقابل، كان ليفربول في البداية رافضًا لفكرة الإعارة، مفضلًا إما استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خاصة مع وجود قناعة أنه سيكون مفيدًا في بعض المباريات أو التخلي عنه نهائيًا في ظل رغبة ويلسون باللعب بشكل منتظم وهو ما يبدو مستبعدًا تحت قيادة يورجن كلوب.

ويرى بطل أوروبا حاليًا أن بورنموث سيكون وجهة جيدة لصاحب الـ22 عامًا، إذ سيحصل هناك على فرصة اللعب المستمر مع ضمانات مهمة تتعلق بتتطوره ونضجه تحت قيادة المدرب إيدي هاوي.

يُذكر أن الجناح الويلزي شارك في فترة إعداد ليفربول للموسم الجديد، وقد نجح في إحراز هدفين ضد بوروسيا دورتموند وليون، لكنه لم يكن جزءً من خطط المدرب لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.