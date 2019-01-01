فينالدوم: كافحنا أمام نابولي ولا بديل عن الفوز ضد سالزبورج

موقف صعب للريدز في دوري أبطال أوروبا

طالب جيورجيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، فريقه بإنهاء دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالتأهل لدور الـ16.

ليفربول سقط في فخ التعادل الإيجابي أمس الأربعاء أمام نظيره الإيطالي نابولي بكل فريق على ملعب أنفيلد.

التعادل يضع الريدز في موقف محرج، حيث قد يودع الأبطال في حالة الخسارة من سالزبورج بالجولة الأخيرة.

فينالدوم قال عن هذه الإمكانية:"أحيانا نحتاج لهدف مبكر من أجل دخول المباراة بأريحية وهذا ما لم نفعله ضد نابولي".

وأضاف:"البداية كانت جيدة في الشوط الثاني وكنا الطرف الأفضل، ولكن لم نخلق العديد من الفرص، يجب علينا العمل على هذه المشكلة".

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وتابع:"حاولنا القتال حتى نهاية المباراة ونجحنا في اقتناص التعادل، الآن لا يوجد أي بديل عن عبور سالزبورج".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة المجموعة الخامسة بـ10 نقاط، يليه نابولي 9 مقابل 7 لسالزبورج صاحب المركز الثالث.