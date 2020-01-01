خوليت: صلاح يغش مثل ميسي ولا يعمل بجد مثل الجميع

أسطورة الكرة الهولندية يبدي رأيه في نجم ليفربول

قال رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية السابق، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول، يقوم بالغش ولا يبذل المجهود الكافي مثل باقي اللاعبين بصفوف الريدز.

ليفربول يمتاز بالضغط العالي والجهد البدني الكبير مع مدربه الحالي يورجن كلوب في الطرق الدفاعية والهجومية، مما يجعلهم أخطر بكثير من أي خصم آخر في حالة عدم امتلاك الكرة.

خوليت يعتقد أن صلاح لا يضغط مثل باقي اللاعبين، ولكنه يساعد في حصول ليفربول على الكرة واستغلالها في مناطق خطيرة للفريق المنافس.

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وقال في تصريحات تليفزيونية:"اللاعب الوحيد الذي يعمل بجد هو محمد صلاح، هو يغش أحياناً لو قارنته بروبرتو فيرمينو أو ساديو ماني".

وأضاف:"أحيانا تراه يرجع للخلف من أجل المساندة الدفاعية، ولكنه يحاول خداع الخصم بمحاولة عرقلته والتراجع عن ذلك بشكل سريع".

وتابع:"الفكرة هو وجوده بهذه المنطقة بتعليمات من كلوب بالتراجع ولكن مسافة 10 ياردات فقط ثم العودة لمكانه سريعاً لاستغلال الهجمة بأفضل صورة ممكنة".

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واستكمل:"لو نظرنا لميسي مع برشلونة سنراه يفعل نفس الشيء، هو يقوم بالغش وهذه طريقته في خداع الخصم بالتجول في كل أنحاء الملعب من أجل إرهاق الخصم، وهذا ما لا يحب أي مدافع مواجهته أبداً وقلت ذلك للاعبين خلال مسيرتي التدريبية".

يذكر أن صلاح الذي يلعب مساء الليلة مع ليفربول أمام أتلتيكو مدريد بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، نجح في تسجيل 18 هدفاً وصنع 9 بجميع البطولات مع ليفربول هذا الموسم.