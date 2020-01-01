شقيق بوجبا : الجميع يدرك رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

الجدل مستمر حول مستقبل الدولي الفرنسي

أشعل ماتياس شقيق لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، الجدل مرة أخرى حول مستقبله، مؤكداً رغبته الواضحة في الرحيل عن مانشستر يونايتد الصيف القادم.

بوجبا تدرج بالمراحل السنية للشياطين الحمر قبل الانتقال ليوفنتوس في 2012، ولكنه عاد مرة أخرى للفريق الإنجليزي عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

مسيرة الدولي الفرنسي مع مانشستر شهدت العديد من العثرات، آخرها غيابه عن معظم مباريات الموسم الحالي بسبب الإصابة، وخلافه مع المدرب السابق جوزيه مورينيو.

المزيد من الفرق

وقال شقيقه ماتياس عن رأيه في موقف بوجبا:"الجميع يعلم أن بوجبا يريد الرحيل عن مانشستر من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا والفوز بأكبر البطولات الممكنة".

وأضاف:"كلنا ندرك أيضاً أن هذا لن يحدث في يونايتد، لذلك سنرى ما سيحدث الصيف القادم بخصوص مستقبله مع النادي".

مانشستر سيتي يعوض لاعبيه بالملايين بعد العقوبة

زيدان ينهي حلم رودريجو في 2020

وينضم بذلك ماتياس لمينو رايولا وكيل أعمال بوجبا، والذي أكد أكثر من مرة رغبة اللاعب في الرحيل، وصولاً بهجومه على أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر هذا الأسبوع مشيراً إلى طموح الفرنسي بالعودة مرة أخرى ليوفنتوس.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة لعب 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد هذا الصيف بجميع البطولات، نجح خلالهم في صناعة هدفين ولم يسجل أي هدف حتى الآن.