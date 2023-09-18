"ليفربول حبس محمد صلاح بسبب الاتحاد" .. اعترافات جديدة مثيرة للجدل

اعترافات جديدة بعد فشل انتقال محمد صلاح إلى ليفربول

SHAHID

يومًا بعد الآخر، تظهر كواليس واعترافات جديدة؛ عن فشل انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد فشل في التعاقد مع صلاح "31 سنة"، خلال صيف العام الحالي؛ على الرغم من عرضه 215 مليون يورو على ليفربول، مع راتب سنوي للاعب نفسه، يتخطى الـ150 مليونًا.

وفي هذا السياق.. اعترف ميكايل أنطونيو، مهاجم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، بأن النجم المصري، كان يريد الانتقال إلى العميد الاتحادي، في الصيف الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقال أنطونيو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "أنا واثق من ذلك.. صلاح وافق على الانتقال إلى الاتحاد؛ لكن نادي ليفربول (حبسه)، ومنعه من الرحيل".

وأشار نجم وست هام، إلى أن محمد صلاح، لم يرد أن يفتعل مشاكل داخل قلعة الريدز؛ على الرغم من أنه كان يرى أن الانتقال إلى السعودية، فرصة كبيرة للغاية.

وأضاف: "صلاح حقق كل شيء بالفعل مع ليفربول، ولا يفرق معه الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى أن لاعبًا مسلمًا كان سينتقل إلى دولة مسلمة".

ووصف ميكايل أنطونيو، رفض إدارة ليفربول، الاستغناء عن صلاح، بهذا المبلغ الضخم المقدم من المملكة العربية السعودية، بأنه أمر جنوني.

SHAHID