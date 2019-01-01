كلوب: كانت مباراة ملاكمة وأعشق أغنية الأبطال

سعادة بالغة ليورجن كلوب بعد التتويج الأوروبي

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن سعادته الشديدة بفوز فريقه بكأس السوبر الأوروبي بعد الانتصار على تشيلسي.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2، حيث سجل للريدز ساديو ماني هدفين، وللبلوز كل من أوليفييه جيرو وجورجينيو من ركلة جزاء.

المباراة استمرت للوقت الإضافي وركلات الترجيح، قبل أن يحسمها ليفربول بركلة ترجيح أضاعها تامي أبراهام وتصدى لها أدريان ببراعة.

كلوب قال بعد اللقاء:"نحن الأبطال، أحب هذه الأغنية كثيراً، هذا الأمر لا يتكرر كثيراً في حياتك، كانت مباراة صعبة وفي النهاية فزنا".

وأضاف:"أظهرنا شخصية قوية وكذلك تشيلسي، كانت مثل مباريات الملاكمة، ضربة مباغتة من كل خصم، لم يرغب أحد في خوض شوطين إضافيين، ولكن هذه اللوائح المتبعة".

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وتابع:"بدأنا بطريقة جيدة قبل أن نتراجع، ولكنها مباراتنا الثالثة الرسمية، وكان علينا الكفاح من أجل الانتصار".

وعن الحارس أدريان:"كان مثل روكي عندما خسر مباراته ضد أبولو كريد، تسمع صوته عالياً في غرف الملابس، ولديه الحماس لإسباني، من الجيد له الفوز معنا اليوم".

يذكر أن لقب السوبر يعتبر هو الرابع في تاريخ ليفربول، ليفصله لقب واحد فقط عن كل من ميلان وبرشلونة.