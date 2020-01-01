ليفربول بدون أهداف صلاح..فشل ذريع أم استمرار في النجاح؟

تأثير كبير لصلاح على مدار الموسم مع ليفربول

رغم الأرقام المميزة التي يتمتع بها محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول، إلا أنه يتعرض لبعض الهجوم بحجة هبوط مستواه بالفريق الإنجليزي.

صلاح كان من أهم العناصر التي ساعدت ليفربول على الاقتراب من حسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، نظراً لبعض الأهداف الهامة التي سجلها بالبطولة.

ربما لم يحالفه التوفيق في مساعدة الريدز ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من الأبطال، ليودع فريقه المسابقة، لكن لا يمكن إنكار دوره المؤثر بالفريق.

المزيد من الفرق

الدولي المصري سجل 16 هدفاً مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، و4 بدوري الأبطال، دعونا نتخيل وضع الريدز بدون أهدافه الحاسمة والمؤثرة..

دوري الأبطال

نجح صلاح في التسجيل بـ3 مباريات مع ليفربول خلال المسابقة، حيث أحرز ثنائية أمام سالزبورج في فوز الريدز بنتيجة 4/3.

بدون تدخل صلاح في المباراة الدراماتيكية ضد الفريق النمساوي، لكان ليفربول خسر 3 نقاط ثمينة في سباق التأهل لدور الـ16 من المسابقة.

صلاح سجل مرة أخرى ضد سالزبورج ولكن في مباراة انتهت بهدفين نظيفين على ملعب الأخير، مما لا يجعله مؤثراً بشكل كبير.

مهاجم الريدز منح فريقه فوزاُ ثميناً على جينك، بعدما زار الشباك في إسقاط الفريق البلجيكي 2/1 على ملعب أنفيلد في 5 نوفمبر الماضي، ولولاه لكانت النتيجة انتهت بالتعادل، مما يعني أنه منح ليفربول 5 نقاط كاملة بمرحلة دور المجموعات.

وبالنظر لموقف مجموعة ليفربول بمجموعته، سنجد أنه احتل المركز الأول بـ13 نقطة، يليه نابولي 12، ريد سالزبورج 7 وجينك نقطة وحيدة، ليكون وقتها الريدز بـ8 نقاط في المركز الثاني ليضمن التأهل بفارق نقطة عن سالزبورج..

البريميرليج

أهداف صلاح الحاسمة بالدوري بدأت بثنائية في أرسنال بالمواجهة التي انتهت 3/1، ليمنح الريدز 3 نقاط بدلاً من التعادل أمام المدفجية.

نفس الأمر تكرر ضد توتنهام بتسجيله هدفاً على ملعب أنفيلد في أكتوبر الماضي، بالمباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

سجل أيضاً ثنائية ضد واتفورد على أنفيلد في شهر ديسمبر في فوز فريقه بهدفين نظيفين، وهدف آخر ضد وست هام في الفوز على الهامرز 3/2.

وكانت المرة الأخيرة التي صنع فيها صلاح الفارق مع ليفربول قبل توقف النشاط، بتسجيله هدفاً في بورنموث في انتصار الريدز 2/1 في 7 مارس الجاري.

كرة القدم والأعمال الخشبية - ابتسامة رونالدينيو لا تفارقه في السجن

جورجينا تعلق على كسر الحجر الصحي لرونالدو والذهاب للتسوق

وفي النهاية نجد أن صلاح منح ليفربول نقطتين ضد أرسنال، ومثلهما مع توتنهام وواتفورد ووست هام وبورنموث، بإنقاذه الفريق من التعادل، ليصبح المجموع 10 نقاط.

ليفربول يحتل المركز الأول بالدوري الإنجليزي بـ82 نقطة، مقابل 57 عن مانشستر سيتي، بعد 29 جولة، بفارق 25 نقطة كاملة.

وبخصم 10 نقاط تسبب فيها ليفربول، سنجد أن الفارق يصل إلى 15 نقطة، مما يعني أن الأمور كانت ستظل محسومة بشكل أقل.