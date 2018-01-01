ليفربول وبايرن - مانشستر يونايتد وباريس | ملك وكتابة!

مواجهات قوية في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بينما سيصطدم مانشستر يونايتد بنظيره باريس سان جيرمان.

ما زال أمامنا شهرين على المباريات ومن الوارد حدوث عديد التغيرات ولنا في ما كان يحدث مع ريال مدريد عبرة فالبداية غالبًا ما تكون مهتزة وينتهي الأمر بالتتويج بذات الأذنين.

صداما كبيري إنجلترا به العديد من التشابهات ولكن باختلاف الطرف الفائز في الصدام.

تشابهات كثيرة بين المباراتين من حيث الأداء والمعنويات والأزمات وحتى الخلافات والإصابات.

ليفربول وباريس سان جيرمان يتصدران جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والفرنسي ويقدمان مستويات قوية دون التعرض لأي خسارة حتى الآن.

ليفربول واصل التطور مع يورجن كلوب ليصبح أكثر تماسكًا في الناحية الدفاعية والهجومية وأصحب فريقًا مرعبًا للمنافسين في أغلب المباريات.

الأمر ذاته ينطبق على باريس سان جيرمان الذي يبدو أن توخيل بدأ يجد التوليفة المناسبة من أجل حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

فبراير القادم.. استعدوا لمعارك القارة العجوز! pic.twitter.com/qJneVlGeAU — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 17, 2018

متصدر البريميرليج يمتلك الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو أمام ثلاثية مبابي ونيمار وكافاني التان يصنفهما الكثير على أنهم الأقوى في أوروبا مع ثلاثي هجوم برشلونة.

على الجانب الآخر سنرى مانشستر يونايتد في المركز السادس للبريميرليج بينما يبتعد بايرن ميونخ عن بوروسيا دورتموند بتسع نقاط كاملة.

أزمات كلًا المدربين كوفاتش ومورينيو واضحة للجميع مع الإدارة والجماهير واللاعبين أيضًا والصحافة في ألمانيا وإنجلترا دائمًا ما تتحدث عن قرب رحيلهما، انتقاد اللاعبين العلني والخفي لكلا المدربين واضحًا في مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ يعانيان كثيرًا من الهشاشة الدفاعية الواضحة حيث استقبلت شباك الشياطين 29 هدفًا في 16 مباراة للدوري بينما تلقت شباك البافاري 18 هدفًا في 15 مباراة.

أخيرًا، حتى الآن يعاني كلا الفريقين من لعنة الإصابات المستمرة دائمًا مع عديد العناصر.

مواجهاتن تميل فيهما الكفة بوضوح لليفربول وباريس سان جيرمان ولكن عديد العوامل قد تتتغير خلال الشهرين القادمين.