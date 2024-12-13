موعد جديد لديربي إيفرتون وليفربول و"ليلة الأبطال" لن تقف في الطريق!

الدوري الإنجليزي ينتظر الضوء الأخضر

قامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتقدم بموعد مقترح من أجل إقامة ديربي الميرسيسايد المؤجل بين ليفربول وإيفرتون في الجولة الماضية من البطولة.

المباراة كان من المقرر إقامتها في ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز يوم 7 ديسمبر الجاري، ولكن تم تأجيلها بسبب العاصفة القوية التي ضربت غرب إنجلترا، لتجنب أي خسائر بشرية محتملة أو إصابات للجماهير المسافرة.

ووفقًا لقواعد البريميرليج، فإن أي مباراة يتم تأجيلها، يجب إدراجها مرة أخرى في أجندة البطولة في الموعد المتاح التالي في منتصف الأسبوع، ولكن المشكلة هنا تكمن في الجدول المزدحم لليفربول لمشاركته في دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو، مما يجعل أقرب موعد متاح هو شهر فبراير القادم.

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الدوري الإنجليزي حدد الموعد الأنسب للمباراة، ليكون في يوم الثلاثاء 11 فبراير القادم، مع استمرار المحادثات مع قوات الشرطة ومحطات البث التلفزيوني للحصول على الموافقة النهائية.

وسيتطلب الأمر كذلك الحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأن الموعد يقع في يوم سيقام فيه ملحق دوري أبطال أوروبا، وهي المرحلة التي سيتجنبها ليفربول لتصدره "مرحلة الدوري" من المسابقة في أول 6 جولات.

ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على هذا التاريخ، مما يعني أن إيفرتون ستتاح له فرصة اللعب أمام جاره اللدود للمرة الأخيرة في جوديسون بارك، قبل الذهاب إلى ملعبه الجديد الذي بناه بقيمة 800 مليون جنيه استرليني، وسينتقل له بشكل رسمي في موسم 2025/2026.