ليفربول خارج الصورة .. معركة إنجليزية شرسة للحصول على توقيع كلوب قبل يورو 2024

قرار المدرب الألماني سيصيب المشجعين بالإحباط!

بعد إعلان الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن هذا الموسم هو الأخير له مع الريدز لحاجته إلى الحصول على فترة راحة، انهالت العروض عليه من عدة أندية أوروبية ومنتخبات للتعاقد معه.

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ولا يبدي كلوب أي اهتمام بالعروض المقدمة له، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن رحيله عن ليفربول مؤكد، وأنه سيحصل على موسم على أقل تقدير كراحة من العمل قبل بدء مهمة جديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا تتصارع الأندية فقط للفوز بخدمات كلوب، حيث أكدت شبكة "دايلي ميل"، أن هناك معركة شرسة بين هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" وقناة "ITV" البريطانية، من أجل الاستعانة بالمدرب الألماني للعمل ضمن فريق التحليل خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأشارت "دايلي ميل"، إلى أن المسؤولين في "BBC" و"ITV" سيصابان بخيبة أمل، حيث من المتوقع أن يرفض مدرب ليفربول - المنتهية ولايته - العروض ويتوجه إلى البطولة في موطنه ألمانيا كمشجع.

ويدرك المسؤولون في الشبكتين، أن مدرب ليفربول يملك شخصية جذابة، وسيمنح أي منهما تغطية مميزة في المعركة التقليدية من أجل المشاهدين خلال البطولة الأوروبية.

وكشفت مصادر "دايلي ميل"، أن هيئة الإذاعة البريطانية هي الأكثر عدوانية في معركة الفوز بتوقيع كلوب، لكن من المرجح جدًا أن يفشل كلاهما في مهمته، الأمر الذي قد يترك المشاهدين بخيبة أمل.