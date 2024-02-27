نجم ليفربول: صلاح أفزعني بسبب ما قاله لي عند رحيل كلوب!

لحظات مجنونة وغير متوقعة

كشف أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول، عن شعوره بالصدمة بسبب محادثة مع زميله محمد صلاح عند رحيل المدرب يورجن كلوب.

المدرب الألماني خرج بشكل غير متوقع في 26 يناير الماضي، للإعلان عن مغادرته للريدز في نهاية هذا الموسم، ليُنهي حقبة طويلة مع النادي بدأت في أكتوبر 2015.

وقال ماك أليستر لصحيفة "TyC Sports" الأرجنتينية عن رحيل كلوب:"كان لحظة مجنونة بعض الشيء، لقد اكتشفنا ذلك قبل خمس دقائق من إعلان الأمر علنًا في اجتماع غير عادي".

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وأضاف:"كنت جالسًا بجانب محمد صلاح، سألته فقال لي إن المدرب سيغادر، اعتقدت أن كلوب سيغادر في تلك اللحظة بشكل فوري، ولكن فهمت بعدها أنه سيرحل بعد نهاية الموسم".

وتابع:"لقد عمل هنا لسنوات طويلة ونحن نريد الأفضل له، لقد قام بتحفيزنا بأفضل شكل ممكن، والآن علينا أن نجعل رحيله مميزًا للغاية".

يذكر أن ليفربول ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع أي من روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة، يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، بالإضافة إلى تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن لخلافة كلوب في أنفيلد.