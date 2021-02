ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

68' يا الله، صلاح يضيع فرصة لا تضيع، الكرة أمام المرمى ولكن بيكفورد يتعملق وينقذ هدف محقق لليفربول!

64' عرررررضية قووووووية وخطيرة من أرنولد ولكنها تمر من أمام الجميع وتخرج لضربة مرمى لإيفرتون

63' تسديدة من البديل سيجوردسون ولكن الكرة سهلة في يد أليسون

62' دخول شاكيري ولوين من قِبل ليفربول وإيفرتون على الترتيب

55' تسديدة من فيرمينو ولكنها سهلة في يد بيكفورد

52' فرصة أخرى خطيرة لليفربول، تمريرات متبادلة بين ماني وفيرمينو ولكن مايكل كين يتألق ويشتت الكرة قبل أن يسددها السنغالي على بيكفورد

50' ليفربول يواصل ضغطه القوي في بداية الشوط الثاني، عرضية أخرى وماني يلعبها برأسه ولكنها تعلو العارضة

49' أوووووووووه عرضية خطيرة من أرنولد ولكن دفاع إيفرتون يشتت الكرة

48' عررررررضية من أرنولد ولكن بيكفورد يمسك بالكرة

46' أوووووووووووه عرضية من روبيرتسون إلى ماني الذي يلعبها قوية برأسه ولكن بيكفورد يتألق ويمسك بالكرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف نظيف سجله ريتشارلسون

41' كرة عرضية من صلاح إلى ماني ولكن بيكفورد يمسك بالكرة

37' ضربة حرة غير مباشرة لليفربول، الكرة تصل إلى فيليبس الذي يلعبها قوية برأسه ولكنها في الشباك الخارجية

34' تسديدة من كورتيس جونز ولكن الكرة تمر بجوار القائم

33' تسديدة من لوكاس دين ولكن الكرة عالية وبعيدة عن مرمى ليفربول

32' أوووووووووووووووه أليسون يحرم إيفرتون من الهدف الثاني بتصدي رائع، عرضية من لوكاس دين إلى كوليمان الذي يلعبها قوية ولكن البرازيلي يتصدى

30' ضربة حرة مباشرة لليفربول، يلعبها أرنولد ولكن الكرة تعلو العارضة

29' لعنة الإصابات في خط دفاع ليفربول مستمرة! خروج القائد جوردان هندرسون ودخول ناثانيل فيليبس

21' تسديدة قووووووووووية من أرنولد ولكنها تلمس دفاع إيفرتون وتخرج لضربة ركنية مرة أخرى

19' يا الله، تسديدة راااااائعة على الطاااااااائر من هندرسون وانقاذ أروووووووع من بيكفورد وضربة ركنية لليفربول

18' أووووووووووووووه خطيرة لليفربول، ماني يمرر بالكعب لفيرمينو الذي يسددها ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

16' تسديدة قوية من رودريجيز من ضربة حرة مباشرة ولكن أليسون يمسك بالكرة

10' ضربة ركنية لليفربول، يلعبها أرنولد وتصل إلى فينالدوم الذي يلعبها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر

9' مرتدة خطيرة من ليفربول، الكرة تصل لماني الذي يلعب عرررضية ولكن بيكفورد يتصدى للكرة

3' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيفرتون يحرز الهدف الأول في المباراة، تمريرة رائعة من رودريجيز إلى ريتشارلسون الذي تحرك خلف كاباك بشكل مميز وسددها قوية على يمين أليسون

1' أوووووووووه فرصة أولى خطيرة للضيوف "إيفرتون"، ضربة ركنية تصل لجودفري وتلمس مدافع التوفيز وتمر بجوار القائم الأيسر لأليسون

انطلاق المباراة

سيبدأ المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المباراة بالخطة التالية:

التشكيل| 4-5-1

بيكفورد

جودفري - كين - هولجيت - كوليمان

لوكاس دين - جوميش - ديفيس - دوكوريه - رودريجيز

ريتشارلسون

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️



3️⃣ changes

🔙 DCL and Allan on the bench



