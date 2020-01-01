ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث ومجريات مباراة ليفربول أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب آنفيلد

ليفربول 0 × 0 إيفرتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

يعيش ليفربول حالة أكثر من رائعة ولم يهزم محليًا وفي طريقه للتتويج بالبريميرليج، بينما انتفض إيفرتون منذ وصول أنشيلوتي إلى عارضته الفنية، مما ينبئ بأن المباراة ستكون في غاية المتعة والإثارة كما جرت العادة.

المدرب الإيطالي انتصر على ليفربول بثنائية أثناء قيادته لنابولي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي خرج من الأنفيلد بتعادل في مباراة الإياب، ليكون هو الرقم الصعب بالنسبة لكتيبة يورجن كلوب حتى الآن.

ليفربول سحق التوفيز بخماسية كانت سببًا في الإطاحة بالمدرب ماركو سيلفا من على رأس القيادة الفنية لإيفرتون، ليكون خليفته هو كارلو أنشيلوتي، الرجل الوحيد الذي هزم الريدز هذا الموسم في مختلف البطولات.

ولهذه المباراة قيمة خاصة، حيث يقطن الفريقان في نفس المدينة، مما يجعله ديربي من نوع خاص، وما قد يزيد من إثارة المباراة المعروفة إعلاميًا بـ"ديربي الميرسيسايد" ما حدث بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في إطار الدور الثالث من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./