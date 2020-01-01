ليفربول وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0 × 0 أتلتيكو مدريد

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خطى ليفربول خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عامًا مطلع هذا الأسبوع، وذلك بالفوز على بورنموث بهدفين لهدف في آنفيلد، لينسى جراح الهزائم المتتالية في الفترة الأخيرة، ويصبح رصيده 82 نقطة ويتوقف رصيد مانشستر سيتي أقرب المنافسين عند 57 نقطة، أما أتلتيكو مدريد فواصل مسلسل النتائج السيئة في الدوري الإسباني وتعادل مع إشبيلية، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 4 نقطة.

فاز الروخيبلانكوس بهدفٍ نظيف في مباراة الذهاب في الواندا ميتروبوليتانو بهدفٍ نظيف، ليصبح بذلك التعادل كافٍ له أو حتى الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0)، ويكون الريدز أمام فرصة واحدة للتأهل هي الفوز بفارق هدفين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./