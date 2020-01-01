ليفربول ضد أتالانتا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام أتالانتا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب أنفيلد..

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ليفربول 0 × 0 أتالانتا

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7' فرصة ثانية خطيرة لأتالانتا بعد تسديدة أكثر من رائعة من جوسيب بيسراه من الجبهة اليُمنى تصدى لها أليسون بصورة رائعة.

3' الفرصة الأولى الخطيرة لأتالانتا بعد تمريرة خاطئة من صلاح في منتصف ملعب ليفربول تسلمها إليتشيتش وسددها بيسراه من على حدود منطقة الجزاء لكن أتت فوق المرمى بأمتار.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

كونستانتينوس تسيميكاس - جويل ماتيب - ريس ويليامز - نيكو ويليامز

جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - كيرتس جونز

ساديو ماني - ديفوك أوريجي - محمد صلاح

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our line-up to face @Atalanta_BC 👊 — FC (@LFC) November 25, 2020

تشكيل أتالانتا:

التشكيل | 3-5-2

بيرلويجي جوليني

بيرات ديمسيتي - كريستيان روميو - رافاييل تولوي

روبين جوسينس - ماتيو بيسينا - ريمو فرويلر - مارتين دي رون - هانز هاتيبور

أليخاندرو جوميز - يوسيب إليتشيتش

ويسعى يورجن كلوب للفوز على أتالانتا ليرتفع رصيدة إلى 12 نقطة ليضمن التأهل لدور الـ16، وستشهد المباراة عودة نجم ليفربول محمد صلاح من الإصابة بفيروس كورونا.

يتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط حصل عليهم من خلال الفوز بثلاث مباريات، الأولى على أياكس بهدف مقابل لاشئ، والفوز الثاني على ميدتييلاند بنتيجة 2-0، والفوز الثالث على الفريق الإيطالي في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول أمام أتالانتا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.