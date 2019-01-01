ليفاندوفسكي يكشف رفضه لطلب راموس ورونالدو بالانتقال إلى ريال مدريد

ليفاندوفسكي قرر البقاء في ميونيخ..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ عن رفضه الانتقال لريال مدريد، بعد أن طلب كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس هذا الأمر.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات إذاعية:"نعم هذا حدث، ولكن كما تعلمون، حين تلعب في أعلى مستوى الكل يقول أن بإمكانك الانتقال إلى هنا أو هناك".

وأضاف:"الأمر لم يكن مهماً بالنسبة لي، لأني أعرف الشعور وأعرف ما قاله الجميع، لذلك الكثير من الفريق كانت تريد ضمي ولكن المهم هو ما أريد أنا فعله".

وأوضح:"المهم هو ما أقرره في النهاية، ولذلك في الوقت الحالي أنا لا أفكر في انتقال آخر بمسيرتي".

وكان الفريقان قد التقيا عدة مرات في دوري أبطال أوروبا أثناء تواجد رونالدو في مدريد أيضاً، إلا أن ليفاندوفسكي بقي في بايرن في النهاية.