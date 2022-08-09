ليفاندوفسكي يكشف دور جوارديولا في انضمامه لبرشلونة

روبرت ليفاندوفسكي كتالوني قديم!

أكد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الجديد أن العمل مع بيب جوارديولا مهد له الطريق من أجل الانضمام للنادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن فترة وجود المدرب الإسباني في بايرن ميونخ ساعدته على حسم قراره.

وقال ليفاندوفسكي: "أشعر كأنني طفل صغير دخل إلى محل ألعاب مليئ بالألعاب الجديدة، أنا سعيد للغاية ولدي الكثير من الحماس تجاه هذا الفصل الجديد من حياتي".

وأضاف: "في ميونخ كنت أفتقد إلى التحديات الجديدة، لقد فزت بالكثير من الألقاب وكنت في حاجة إلى دفعة وإلى تغيير البيئة الخاصة بي".

وأكمل: "طريقة عمل جوارديولا وإدارته لنا في بايرن ميونخ جعلتنا مثل برشلونة، وتشافي مثله ويفكر بنفس الطريقة، وبالنظر إلى ذلك كان برشلونة خياري الوحيد، واستعديت للانضمام لهم جيدًا".

وأردف: "لم أتحدث مع جوارديولا قبل التوقيع، لكن عندما كنا سويًا في بايرن كان ذلك تحضيرًا جيدًا للانضمام للفريق".

جدير بالذكر أن صفقة ليفاندوفسكي كلفت برشلونة حوالي 50 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب النجم البولندي خلال موسمين مقبلين.