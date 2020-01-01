ليفاندوفسكي يعترف: لست في نفس مستوى ميسي ورونالدو!

واقعية تحترم..

رغم تتويجه بجائزة الأفضل في 2020 من الفيفا، اعترف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، أنه ليس في نفس مستوى الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ليفا قاد فريقه إلى تحقيق الثلاثية التاريخية وأعاد لقب دوري أبطال أوروبا إلى أليانز آرينا، مع تتويجه بلقب هداف البوندسليجا وكذلك ذات الأذنين، لكن ذلك بالنسبة له ليس كافيًا للتواجد في مكانة رونالدو وميسي.

لم يُقلل الدولي البولندي من قدراته، إلا أنه فضّل أن يمنح الثنائي التاريخي قيمتهما قياسًا بأنهما استمرا في الصدارة لسنوات طويلة وحتى هذه السنة كانا ينافسانه بكل قوة.

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مهاجم العملاق البافاري في تصريحات لشبكة فرانس فوتبول قال "ميسي ورونالدو يجلسان على نفس الطاولة، على القمة لفترة طويلة جدًا، وهذا ما يجعل لا مثيل لهما".

كما أضاف "للإجابة على سؤالك، لا أستطيع أن أتخيل نفسي بجوارهم من وجهة النظر هذه، لكنني أعتقد أنني جيد جدًا إذا نظرت إلى الأرقام لهذا العام وحتى الأعوام السابقة".

وتابع مازحًا "بعد أن أخفق في الجلوس على نفس طاولة ميسي ورونالدو، يمكنني أن أدعوهم إلى العشاء في منزلي!".

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واستطرد "لديّ رغبة في التقدم وهذا أكثر أهمية لأنني أعرف أن وقتي محدود، من الواضح أن التقدم ليس لحظيًا فعندما تكرر شيئًا كل يوم، لا يمكنك قياس تأثيره إلا بعد ثلاثة أو ستة أشهر وليس في اليوم التالي".

"المشكلة هي أن الكثير من الناس يريدون رؤية ما تفعله في العمل غير المرئي على الفور، الصبر فضيلة مهمة في كرة القدم كما في الحياة."

وأتم "مانشستر يونايتد؟ نعم تحدث معي السير أليكس فيرجسون بعد عامي الثاني في دورتموند وكنت على استعداد للذهاب لكن النادي لم يسمح لي وقتها بالرحيل".

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي يتصدر هدافي ترتيب البوندسليجا لهذا الموسم أيضًا بعد تسجيله لـ17 هدفًا بعد مرور 13 جولة فقط من عمر البطولة.