ليفاندوفسكي يُتوج نفسه بالكرة الذهبية

موسم خرافي للبولندي في ظل إلغاء الجائزة

تحدث روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، عن الموسم المميز الذي قدمه ومدى أحقيته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تم تعليقها عن العام الحالي.

البولندي ساعد فريقه في التتويج بالثلاثية، وسجل 55 هدفاً بين المسابقات الثلاثة في 47 مباراة، في أحد أفضل مواسمه على صعيد الأرقام والأداء.

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وقال المهاجم مع "Onet": "فزنا بكل شيء يمكن الفوز به، كنت الهداف في كل المسابقات، برأيي لو لاعب حقق كل ذلك يستحق الكرة الذهبية".

وأضاف حول تفوق بايرن الشاسع: "لو فيليبي كوتينيو وإيفان بيريشيتش دخلا في الدقيقة 80 الخصم يدرك ماذا يواجه ويعرف أننا لا ننوى التوقف عن الضغط ويجعلهم يشعرون بالضعف".

وأتبع ليفا: "قبل اللقاء كنا نعرف أننا سنفوز على برشلونة، البعض قال 5-1 حتى، ولكن 8-2 أمر مختلف تماماً، كنا نملك الثقة".

وختم البولندي حديثه بالكشف عن تفاصيل عرض ريال مدريد: "وقتها شعرت بمساندة بايرن، الأمر الذي افتقدته قبلها، في النهاية آمنت بالمشروع، أريد اللعب في أعلى المستويات حتى 2023".

وأعلنت فرانس فوتبول عن إلغاء جائزة الكرة الذهبية عن العام الحالي بسبب رؤيتها أن توقف الموسم والتغييرات التي أتت معه خلقت حالة من عدم التكافئ.