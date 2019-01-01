ليفاندوفسكي: نريد استمرار فليك وأستطيع الاستمرار لسنوات

روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني يطالب باستمرار المدير الفني هانسي فليك مع الفريق.

طالب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ باستمرار المدير الفني الجديد للفريق هانسي فليك لنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليفاندوفيسكي وأشاد خلالها بالعمل الذي يقدمه المدرب الذي جاء كبديل مؤقت لنيكو كوفاتش.

وقال ليفاندوفيسكي: "هو مدرب صريح ويملك مصداقية عالية للغاية، الجميع هنا في بايرن ميونخ لاحظ هذا الأمر فور توليه المسؤولية ومن أول لحظة".

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وأضاف: "هو يعمل معنا بشكل كبير على الجانب الفني والجميع هنا يملك ثقة كبيرة فيه وفي كلماته، قدومه لنا رد لنا الحياة من جديد".

وأكمل: "المرحلة الحالية ليست سهلة بالنسبة للنادي فلا يوجد الكثير من المدربين في السوق، من يستطيع أن يترك فريقه في منتصف الموسم؟ سيكون من المنطقي أن نكمل مع هانسي فليك.

وأنهى تصريحاته: "في جواز سفري أنا عمري ٣١ عامًا لكنني لا أشعر بذلك العمر، لدي احساس أنني أمر بأفضل فترات مسيرتي وأتمنى أن أستمر لعدة سنوات مقبلة".

جدير بالذكر أن ليفاندوفيسكي لديه تعاقدًا مع بايرن ميونخ لن ينتهي سوى بنهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وكان قد أرتبط في السنوات الماضية بالانضمام لريال مدريد الإسباني.