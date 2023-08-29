ليفاندوفسكي مدافعًا عن نفسه: لهذا السبب لا أحد يُساعدني في برشلونة!

انتقاد صريح لتشافي؟

يؤمن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، أن تواجد المزيد من اللاعبين الهجوميين من حوله يجعله يؤدي بشكل أفضل مع الفريق الكتالوني.

المهاجم البولندي تعرض للعديد من الانتقادات مع بداية الموسم الحالي بسبب هبوط مستواه، حيث نجح في التسجيل مرة واحدة فقط في 3 مباريات ببطولة الدوري الإسباني التي حصل على لقب هدافها الموسم الماضي.

النجم البولندي تحدث إلى "Eleven Sports Polish" للحديث عن وضعه الحالي قائلًا:"نحن برشلونة والتوقعات مننا ليست بتحقيق الفوز فقط، الناس تريدنا أن نفوز ونلعب كرة قدم هجومية جيدة، في الآونة الأخيرة لم نلعب بالشكل المطلوب عندما يتعلق الأمر بهذه المطالب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"كافحنا من أجل خلق الفرص هذا الموسم، عندما يلعب أنسو فاتي أو فيران توريس تختفي هذه المشكلة، نحن في بعض الأحيان لا نلعب بالعدد الكافي من المهاجمين، لذلك لا يوجد لدي دعم في مثل هذه الحالات وأحاول البحث عن الحل الأفضل للفريق".

وتابع:"بواقع خبرتي وإدراكي لمكاني في أرض الملعب، أحاول الوصول دائمًا إلى أفضل حل ممكن ليس فقط بالنسبة لي ولكن للفريق، في العديد من المباريات لم تتح لي فرص كثيرة للتسجيل مما دفعني إلى صناعة فرصي بنفسي".

وأنهى حديثه قائلًا:"يجب أن أحافظ على مستواي وأعود إلى المسار الصحيح، سوف أتحسن في كل مباراة، كل موسم يختلف عن الآخر وهذا الموسم طويل جدًا".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني حتى الآن بعد أول 3 مباريات، حيث جمع الفريق 7 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.