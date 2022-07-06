ليفاندوفسكي لن يرحل .. بايرن ميونخ يتوقع اختفاء برشلونة خلال موسمين!

مسلسل صفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة لا ينتهي

كشفت تقارير صحفية عن وجود تفاوض رسمي في الوقت الحالي بين إدارة برشلونة ومسؤولي بايرن ميونخ حول بيع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، وسط بعض المخاوف من إدارة الفريق الألماني.

وتعطلت الصفقة في الفترات الأخيرة في ظل تعنت إدارة العملاق البافاري حول بيع اللاعب، وسط إعلان البولندي لرغبته للرحيل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن من الوارد أن ينتهي مسلسل ليفاندوفسكي والفريق الكتالوني في الأيام المقبلة.

ماذا عن إتمام الصفقة؟

أوضح التقرير أن برشلونة قد قدم عرضًا لإدارة بايرن ميونخ يتضمن قيمة مالية بلغت 40 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

لكن إدارة العملاق البافاري تطمح في أن يزيد هذا العرض إلى أن يصل إلى 50 مليون يورو، حيث تريد تحقيق الاستفادة القصوى من بيع ليفاندوفسكي.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع الفريق الألماني في صيف عام 2023، مما يجعلها الفرصة الأخيرة أمام إدارة البايرن لجني الأموال من خلال بيع اللاعب.

ماذا عن مخاوف إدارة البايرن؟

قال الصحفي الألماني "رافائيل هونيجشتاين" إن السبب وراء تأخر الصفقة حتى الآن هو خوف إدارة بايرن ميونخ من عدم إمكانية برشلونة لسداد قيمة عملية الانتقال.

حيث لا تثق إدارة العملاق البافاري في تحسن أوضاع الفريق الكتالوني المالية في غضون عامين من الآن.

ويتماشى هذا الشعور مع التعليقات السابقة التي أدلى بها أولي هونيس، رئيس بايرن سابقًا، والذي استغرب فيها قيام برشلونة بتقديم عروض بأموال كبيرة في الوقت الذي هم فيه معرضون للإفلاس.

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