ليفاندوفسكي: لا متعة في الدفاع، ولا أعرف موقفي من العودة لكأس العالم!

روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة غاضب بسبب دفاع منتخب بلاده!

أعرب روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة عن شعوره بالضيق بسبب العقلية الدفاعية التي يتعامل بها منتخب بلاده مع المباريات في كأس العالم.

جاء هذا عقب لقاء فرنسا وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لـ "TVP": "لا يزال الوقت مبكرًا للغاية للحديث عن اللعب في كأس العالم المقبل، هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على ذلك".

وأضاف: "يجب أن نستمتع باللعب، هذا سيكون عنصرًا هامًا للغاية، حتى في المستقبل القريب، بكل تأكيد عندما تحاول الهجوم تستمع".

وأردف ملمحًا إلى صعوبة عودته للمنتخب في ظل العقلية الدفاعية التي تغلب عليه: "عندما نلعب بشكل دفاعي لا توجد أي متعة في الأمر".

جدير بالذكر أن بولندا كانت قد غادرت كأس العالم عقب الخسارة بثلاثة أهداف لهدف وحيد أمام بطل النسخة الماضية المنتخب البرازيلي.