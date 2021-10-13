ليفاندوفسكي غاضب من بايرن ميونخ بسبب هالاند

الغضب هو سيد الموقف

يبدو أن أنباء اهتمام إدارة بايرن ميونخ للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند، تثير حماس الجميع داخل "أليانز أرينا" إلا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

نجم بوروسيا دورتموند أصبح أحد اللاعبين الجاذبين لكبار أوروبا خلال آخر موسمين، مما أشعل صراعًا بين عمالقة القارة العجوز لأجل الظفر بتوقيعه مستقبلا وآخرهم كان النادي البافاري.

"سبورت بيلد" الألمانية نشرت قبل أيام أن قدوم هالاند إلى بايرن ميونخ سيكون تعويضًا لرحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال السنوات القليلة المقبلة.

لماذا ليفاندوفسكي غاضب؟

الرغبة الملحة من بايرن ميونخ للظفر بتوقيع المهاجم الشاب، أكدها صالح حميديتش، المدير الرياضي للفريق، وقال: "لقد سجل 60 هدفا في 60 مباراة. يجب أن نكون منتبهين لذلك، نحن مهتمين به، و لو لم نفعل ذلك، لصرنا هواة".

وأشارت "سبورت بيلد" في تقرير جديد لها أنها لن تستبعد رحيل ليفاندوفسكي هذا الصيف بعد حديث حميديتش عن هالاند والإشادة بغزارته التهديفية.

ما هو موقف ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ؟

يرتبط صاحب الـ 33 عامًا بعقد مع بطل البوندسليجا حتى صيف 2023، مما يعني إمكانية رحيله عن ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم المقبل.

ويأمل بايرن في نقل هالاند إلى ملعب "أليانز أرينا" كما فعل سابقاً مع ليفاندوفسكي وماريو جوتزه وماتس هوميلز.

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