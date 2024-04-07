ليفاندوفسكي رتب كل شيء.. معلومات جديدة عن اعتزال نجم برشلونة

خطة ليفاندوفسكي للمرحلة القادمة...

في وقت سابق كان المهاجم البولندي، قد أعلن عن رغبته في ارتداء قميص برشلونة، في أحد الأيام قبل نهاية مسيرته، وبالفعل تمكن من تحقيق حلمه وانضم للفريق الكتالوني، ويقدم مستويات جيدة رفقة البلوجرانا.

وكشف ليفاندوفسكي، أنه يستمتع بالعيش في المدينة الإسبانية رفقة زوجته وبناته، ويسعى لمواصلة الاستمرار في برشلونة، حتى بعد اعتزاله، ويواصل فيها مشاريعه الشخصية.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلها موقع " WP SportoweFakty" عن مستقبله: "من الصعب التكهن بما سأفعله بعد اعتزالي، ولكن بلا شك برشلونة هي المدينة التي سنعود إليها أنا وعائلتي بالطبع".

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وأضاف: "بكل تأكيد سنذهب إلى وارسو في بولندا، فلدينا عائلة هناك وأصدقاء، ولكن عندما يكون لدينا المزيد من الوقت سنعود إلى برشلونة، فهي مدينة نشعر أنه يمكننا البقاء فيها حتى بعد انتهاء مسيرتي".

وعن استمراره في الملاعب بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني في 2026، قال ليفاندوفسكي: "الأمر كله حينها سيعتمد على ما أشعر به جسديًا، وما أرتاح له من قلبي، هناك أشياء كثيرة لم أبدأ التفكير فيها حتى الآن، الوقت لم يحن لها، مازلت أرى كل شيء على ما يرام في الملعب والتدريبات".