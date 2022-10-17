ليفاندوفسكي الفائز بجائزة مولر يتحدى هالاند: لم أقل كلمتي الأخيرة بعد!

نجم برشلونة الحالي يحصد جائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم في العالم.

نال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل مهاجم في العالم عن العام الماضي والمسماة باسم النجم السابق جيرد مولر.

جاء هذا في حفل أقيم للكرة الذهبية من تنظيم مجلة "فرانس فوتبول" في العاصمة الفرنسية باريس، ليحصد الجائزة بعد موسم في غاية الصعوبة.

الجائزة يحصل عليها اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في كل البطولات رفقة المنتخبات أو الأندية حول العالم.

وقال ليفاندوفسكي عندما تم سؤاله عن إرلينج هالاند: "الموسم لا يزال طويلًا، وبدأت صفحة جديدة في برشلونة والتحدي كبير".

وأضاف: "من اللحظات الأولى رأينا أننا نملك الكثير من الإمكانيات ونستطيع أن نحقق الكثير، نعلم أن بعض الأمور ليست كما كانت لكن أنا لا أزال موجودًا ولم أقل كلمتي الأخيرة بعد".

وكان ليفاندوفسكي هو صاحب اللقب نفسه في الموسم الماضي، ليكون الوحيد الذي حصد الجائزة في التاريخ حتى الآن حيث صدرت للمرة الأولى في العام الماضي.

جدير بالذكر أن المهاجم البولندي الناجح كان قد انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي ويتصدر في الوقت الحالي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بتسعة أهداف.