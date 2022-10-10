"ليس 20 .. الهلال لم يدفع سوى 6.25 ريال للنصر في قضية كنو"

أسدل الستار أخيرًا على قضية كنو

أسدل الستار أخيرًا على قضية محمد كنو بين الهلال والنصر، والتي شغلت الرأي العام الكروي في السعودية منذ يناير الماضي، وذلك بتسديد الأول كامل الغرامة المفروضة عليه لصالح الثاني من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

الهلال يستعد لمواجهة الشباب في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي مساء اليوم، وقد أغلق ملف كنو تمامًا مساء أمس بتحويل المبلغ المفروض عليه لصالح خزينة النصر، والبالغ 20 مليون و300 ألف ريال سعودي.

ما هي تفاصيل قضية كنو بين الهلال والنصر؟

بدأت القضية بتوقيع كنو عقدًا جديدًا مع النصر عقب دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال وعدم التوصل لاتفاق حول تجديده، لكنه تراجع بعد ذلك نظرًا لتلبية مطالبه المالية بواسطة الأمير الوليد بن طلال ووقع على عقده الجديد مع الزعيم في ليلة الفوز بكأس السوبر السعودي خلال يناير 2022.

النصر تقدم بشكوى ضد اللاعب وناديه وطالب بالحصول على تعويض مالي مقابل فسخ العقد، وقد حكمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم لصالحه وعاقبت الطرفين الآخرين.

SHAHID SHAHID

فض المنازعات عاقبت كنو بالإيقاف 4 أشهر بجانب منع الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين، كما ألزمت الطرفين بالتضامن بتسديد تعويض قدره 27 مليون ريال سعودي للنصر.

استأنف الهلال لدى مركز التحكيم الرياضي لكن استئنافه رُفض، إذ تم تأييد قرارات فض المنازعات لكن مع تعديل الغرامة المفروضة على الهلال وكنو إلى 20 مليون ريال.

المصادر الصحفية والعديد من الإعلاميين أكدوا مساء أمس أنه تم تسديد كامل الغرامة لنادي النصر لتنتهي تلك القصة الجدلية.

الهلال لم يُسدد 20 مليون ريال للنصر، بل 6.25 فقط!

المصادر الصحفية أكدت مساء أمس أن الهلال حَول لحساب النصر مبلغ 12.5 مليون ريال سعودي فقط من حسابه الخاص، فيما أعاد كنو مبلغ الـ7.5 مليون ريال الذي كان قد حصل عليه كمقدم عقد عند توقيعه للعالمي.

الناقد الرياضي محمد الذايدي أوضح خلال تصريحاته في برنامج "الحصاد الرياضي" أن الهلال لم يُسدد من قيمة غرامة كنو سوى 6.25 مليون ريال سعودي، فيما سيُخصم 6.25 مليون من رواتب اللاعب الشهرية.

وأضاف "باعتقادي أن الهلال اتخذ القرار السليم في قضية كنو، ربما أخطأ في تأخره في تجديد عقد اللاعب والسماح له بالدخول للفترة الحرة دون تجديد، لكنه كان محقًا تمامًا في تجديد عقده بعد ذلك حتى لو كلفه الأمر تلك العقوبات".

"الهلال كسب لاعبًا ثقيلًا مثل كنو بمبلغ 6.25 مليون ريال فقط، انتقال كنو للنصر كان سينقل خط وسطه لمستوى آخر تمامًا، تخيل وجوده في الفريق وبجانبه الصليهم وجوستافو، ملخص تلك القضية أن الهلال كسب فنيًا وخسر ماليًا فيما النصر خسر فنيًا وكسب ماليًا".

وأتم "النصر حصل على 20 مليون ريال وما يزيد قليلًا حسب قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، لكن الجميع يعلم أن اللاعب أعاد مقدم العقد البالغ 7.5 مليون، والهلال فرض عليه تحمل نصف المبلغ المتبقي وسيُخصم من رواتبه الشهرية، فهد بن نافل لا يُجامل أبدًا على حساب النادي".

يُشار إلى أن كنو مازال غائبًا عن اللعب مع الهلال ومن المتوقع أن يعود عقب استئناف الدوري السعودي بعد كأس العالم 2022.