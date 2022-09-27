ليس نيمار وحده .. لاعب آخر عن مبابي: لا تربطني أي علاقة به!

زميل سابق للنجم الفرنسي يخرج بإجابة مثيرة للجدل عنه

اعترف لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس، بعدم وجود أي علاقة مع زميله السابق كيليان مبابي خلال فترة تواجده معه في باريس سان جيرمان.

باريديس غادر باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم منضمًا إلى يوفنتوس، مع وجود أحقية الشراء مقابل 22.6 مليون يورو.

وقال باريديس في تصريحات لشبكة "ESPN" إنه لم يتفاعل بشكل كبير مع مبابي في باريس، وأصر على عدم ندمه على الرحيل عن النادي الفرنسي.

وقال لاعب وسط يوفنتوس الحالي في تصريحاته:"أنا لست الشخص الذي أتحدث عنه، لدي روابط مع الأشخاص التي كانت تربطني علاقة بهم وهو لم يكن من ضمنهم لذلك لا يمكنني الحديث عنه".

وعن انتقاله ليوفنتوس:"تغيير الأندية قبل كأس العالم كان قرارًا صعبًا، بسبب فترة التكيف التي يجب أن تمر بها ولكني أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح".

وأوضح:"كنت بحاجة للعب المزيد من الدقائق لدخول كأس العالم بأفضل صورة ممكنة، لذلك أثق في صواب ما فعلته".

ويأتي حديث باريديس ليؤكد اضطراب علاقة مبابي ببعض زملائه في باريس، بعد خلافه مع النجم البرازيلي نيمار، الذي خرج بإجابة مثيرة للجدل مؤخرًا عندما تم سؤاله عن زميله الفرنسي.

ورفض نيمار الإجابة على سؤال أحد الصحفيين عن علاقته بمبابي، في إشارة واضحة للأزمة التي يعيشها اللاعب مؤخرًا منذ تجديد عقده بحديقة الأمراء الصيف الماضي.