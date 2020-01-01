ليس ميسي.. كارفاخال يكشف عن أصعب خصم واجهه مع ريال مدريد

جودته لا تصدق ومراوغاته صعبة..

اعتبر داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد ، أنه واجه العديد من اللاعبين الأقوياء في مسيرته، لكن يظل نيمار دا سيلفا هو الخصم الأصعب على الإطلاق بالنسبة له.

كارفاخال واجه نيمار في العديد من المناسبات أثناء وجود الأخير في برشلونة ، بينما آخر مباراة جمعت بينهما كانت في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، والبرازيلي رفقة باريس سان جيرمان .

الدولي الإسباني اعترف أنه يجد صعوبة في البقاء هادئًا أمام المهارات والقوة الاستثنائية التي يمتلكها نيمار، في الوقت الذي أكد فيه أنه لا ينوي مغادرة ريال مدريد تمامًا.

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وتحدث كارفاخال للصحافة الإسبانية بقوله "نيمار هو المهاجم الأصعب الذي تدافع أمامه، إنه لاعب بعيد المنال وجيد من الناحية الفنية، إنه يهاجم المساحات ويحاول العثور عليها ويمكنه التسجيل، من الصعب حقًا الدفاع ضده".

كما تطرق صاحب الـ28 عامًا للحديث حول مستقبله، فقال "أحب أن أفوز بالعديد من الألقاب، أود الاعتزال باللون الأبيض (مع ريال مدريد يقصد)".

وأتم "لقد فزت بكل شيء مع ريال مدريد، من الصعب طلب المزيد، لكنني حقًا أرغب في أن أفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة هنا. سنتذكر العصر الراهن بأنه كان من ضمن أفضل ثلاث حقب في تاريخ النادي".

يذكر أن ريال مدريد قد أُقسيّ من مانشستر سيتي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن كتيبة زين الدين زيدان ظفرت بلقب الدوري الإسباني قبلها على حساب برشلونة، إلى جانب السوبر على حساب أتلتيكو مدريد.